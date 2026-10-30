Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς θα καθορίσουν τη «διαρκώς στενότερη σύνδεση» έως τη σύνοδο κορυφής του 2027

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει ότι η ΕΕ και ο Καναδάς συνεχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ένωσης, ένας όρος που προκαλεί διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών