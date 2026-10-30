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Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς θα καθορίσουν τη «διαρκώς στενότερη σύνδεση» έως τη σύνοδο κορυφής του 2027
Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς θα καθορίσουν τη «διαρκώς στενότερη σύνδεση» έως τη σύνοδο κορυφής του 2027
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει ότι η ΕΕ και ο Καναδάς συνεχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ένωσης, ένας όρος που προκαλεί διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών
Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς συμφώνησαν σήμερα να καθορίσουν, έως τη σύνοδο κορυφής του 2027, τι θα συνεπάγεται για τον Καναδά μια «όλο και στενότερη σύνδεση, χωρίς ωστόσο να φτάνει στο επίπεδο της πλήρους ένταξης», σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε σήμερα.
Χθες Πέμπτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς συνεχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ένωσης, ένας όρος που προκαλεί διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών. Ο όρος ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο τελικό ανακοινωθέν.
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς δρομολογούν μια «συμμαχία για το μέλλον», με επίκεντρο την ανθεκτικότητα σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι κβαντικές τεχνολογίες και σε άλλους τομείς».
«Εργαζόμαστε για την επίτευξη της βαθύτερης δυνατής εταιρικής σχέσης, χωρίς όμως να πρόκειται για πλήρη ένταξη», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό θα οδηγήσει στο να γίνει ο Καναδάς «το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο όρος «συνδεδεμένο μέλος», στον οποίο αντιτίθενται η Γερμανία και αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ, δεν έχει καμία νομική υπόσταση.
Χθες Πέμπτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς συνεχίζουν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ένωσης, ένας όρος που προκαλεί διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών. Ο όρος ωστόσο δεν περιλαμβάνεται στο τελικό ανακοινωθέν.
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς δρομολογούν μια «συμμαχία για το μέλλον», με επίκεντρο την ανθεκτικότητα σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι κβαντικές τεχνολογίες και σε άλλους τομείς».
«Εργαζόμαστε για την επίτευξη της βαθύτερης δυνατής εταιρικής σχέσης, χωρίς όμως να πρόκειται για πλήρη ένταξη», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτό θα οδηγήσει στο να γίνει ο Καναδάς «το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο όρος «συνδεδεμένο μέλος», στον οποίο αντιτίθενται η Γερμανία και αρκετές άλλες χώρες της ΕΕ, δεν έχει καμία νομική υπόσταση.
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