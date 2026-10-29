Ο Χέγκσεθ απέπεμψε τον επικεφαλής στρατιωτικού σχεδιασμού του Πενταγώνου εν μέσω απειλών για νέα επίθεση στο Ιράν
Ο Χέγκσεθ απέπεμψε τον επικεφαλής στρατιωτικού σχεδιασμού του Πενταγώνου εν μέσω απειλών για νέα επίθεση στο Ιράν
Ο αντιστράτηγος Μπρετ Σίλβια απομακρύνθηκε χωρίς να ανακοινωθεί αιτιολογία ή αντικαταστάτης – Δεύτερη αποπομπή στην ίδια θέση
Την απομάκρυνση του επικεφαλής στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του αμερικανικού Πενταγώνου, αντιστράτηγου Μπρετ Σίλβια, αποφάσισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου. Η απόφαση έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, στο πλαίσιο του πολέμου που διαρκεί ήδη οκτώ μήνες.
Ο αντιστράτηγος του αμερικανικού στρατού Μπρετ Σίλβια απομακρύνθηκε από τη θέση του επικεφαλής Στρατηγικής, Σχεδίων και Πολιτικής στο Μικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον στρατιωτικό σχεδιασμό του Πενταγώνου, γνωστή στους στρατιωτικούς κύκλους ως «J5».
Η αποπομπή του εντάσσεται σε μια σειρά απομακρύνσεων ανώτατων αξιωματικών κατά τη θητεία του Χέγκσεθ στο υπουργείο Άμυνας.
Ο προκάτοχός του, αντιστράτηγος Τζόζεφ ΜακΓκι, είχε αναγκαστεί να αποστρατευτεί τον Οκτώβριο του 2025.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των υπηρεσιακών ζητημάτων, δεν έχει οριστεί μέχρι στιγμής αντικαταστάτης του Σίλβια, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος της απομάκρυνσής του.
Την είδηση της αποπομπής μετέδωσε αρχικά το αμερικανικό περιοδικό The Atlantic.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν, καθώς η πολεμική σύγκρουση έχει εισέλθει στον όγδοο μήνα της.
Η απομάκρυνση του Σίλβια προστίθεται στις προηγούμενες αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί αν συνδέεται με τον σχεδιασμό ενδεχόμενων νέων επιχειρήσεων.
«Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, το Μικτό Επιτελείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους προς τον αντιστράτηγο Μπρετ Σίλβια και την οικογένειά του για τα 32 χρόνια διακεκριμένης υπηρεσίας του προς το έθνος μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Στην ίδια ανακοίνωση, το Μικτό Επιτελείο ευχήθηκε στον Σίλβια και στην οικογένειά του ό,τι καλύτερο για το μέλλον.
Ο αντιστράτηγος του αμερικανικού στρατού Μπρετ Σίλβια απομακρύνθηκε από τη θέση του επικεφαλής Στρατηγικής, Σχεδίων και Πολιτικής στο Μικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θέσεις στον στρατιωτικό σχεδιασμό του Πενταγώνου, γνωστή στους στρατιωτικούς κύκλους ως «J5».
Η αποπομπή του εντάσσεται σε μια σειρά απομακρύνσεων ανώτατων αξιωματικών κατά τη θητεία του Χέγκσεθ στο υπουργείο Άμυνας.
NEW: Pentagon chief Pete Hegseth ousted Army Lieutenant General Brett Sylvia this week, according to sources. - The Atlantic/The Hill pic.twitter.com/Kc5Rqg4AqA— Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2026
Δεύτερη αποπομπή από την ίδια θέση επί ΧέγκσεθΟ Σίλβια είναι ο δεύτερος στρατηγός που απομακρύνεται από τη συγκεκριμένη θέση κατά τη διάρκεια της θητείας του Πιτ Χέγκσεθ.
Ο προκάτοχός του, αντιστράτηγος Τζόζεφ ΜακΓκι, είχε αναγκαστεί να αποστρατευτεί τον Οκτώβριο του 2025.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των υπηρεσιακών ζητημάτων, δεν έχει οριστεί μέχρι στιγμής αντικαταστάτης του Σίλβια, ενώ δεν έχει γνωστοποιηθεί ο λόγος της απομάκρυνσής του.
Την είδηση της αποπομπής μετέδωσε αρχικά το αμερικανικό περιοδικό The Atlantic.
Η απομάκρυνση ενώ ο Τραμπ εξετάζει νέα πλήγματα στο ΙράνΗ αλλαγή στην ηγεσία του στρατιωτικού σχεδιασμού του Πενταγώνου πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν, καθώς η πολεμική σύγκρουση έχει εισέλθει στον όγδοο μήνα της.
Η απομάκρυνση του Σίλβια προστίθεται στις προηγούμενες αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί αν συνδέεται με τον σχεδιασμό ενδεχόμενων νέων επιχειρήσεων.
Η ανακοίνωση του Μικτού Επιτελείου για τα 32 χρόνια υπηρεσίαςΕκπρόσωπος του Μικτού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσε ανακοίνωση για την αποχώρηση του αντιστράτηγου, χωρίς να αναφερθεί στους λόγους της απόφασης.
«Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου, το Μικτό Επιτελείο και οι Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους προς τον αντιστράτηγο Μπρετ Σίλβια και την οικογένειά του για τα 32 χρόνια διακεκριμένης υπηρεσίας του προς το έθνος μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος.
Στην ίδια ανακοίνωση, το Μικτό Επιτελείο ευχήθηκε στον Σίλβια και στην οικογένειά του ό,τι καλύτερο για το μέλλον.
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