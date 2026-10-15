Μπελάδες για τη Ζακαράια, ερευνάται αν είναι όντως δικηγόρος, προσφυγή οργάνωσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλιφόρνιας

Η προσφυγή κατατέθηκε από ΜΚΟ ελέγχου κυβερνητικού έργου - Εκπρόσωπος του δικηγορικού Συλλόγου Καλιφόρνιας επιβεβαίωσε πως δεν εντοπίστηκε το όνομα της Ζακαράια στους καταλόγους - Οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου

Καλιφόρνιας πραγματοποίησε μια οργάνωση κυβερνητικής λογοδοσίας, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια,



Η οργάνωση Campaign for Accountability (CfA) υποστηρίζει, στην προσφυγή της, ότι η Ζακαράια ενδέχεται να παραβίασε τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, καθώς είχε επανειλημμένα συστηθεί ως δικηγόρος σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ φέρεται επίσης να είχε αναλάβει καθήκοντα νομικής συμβούλου σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.



«Αν οι σχετικές αναφορές ευσταθούν, η κυρία Ζακαράια επανειλημμένα εμφανιζόταν ενώπιον του κοινού ως πρόσωπο που είχε δικαίωμα να ασκεί τη δικηγορία, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια – συμπεριφορά που η νομοθεσία της Καλιφόρνιας αντιμετωπίζει ως ποινικό αδίκημα», αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε την Τετάρτη.



Ρικ Κόκα, επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε καταχώριση της Ζακαράια ως αδειοδοτημένης δικηγόρου στην Πολιτεία, ούτε με το όνομα που χρησιμοποιεί μετά τον γάμο της, αλλά ούτε και με το πατρικό της.



Η εκτελεστική διευθύντρια της CfA, Μισέλ Κούπερσμιθ, κατηγόρησε τη Ζακαράια ότι επικαλούνταν την ιδιότητα της δικηγόρου προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτικής νομικής σχολιάστριας και, πλέον, ως εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. «Στην Καλιφόρνια, το να αποκαλεί κάποιος τον εαυτό του δικηγόρο χωρίς να διαθέτει άδεια δεν είναι απλώς υπερβολή. Είναι έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.







Η οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, απάντησε μέσω ανάρτησης στο X, χαρακτηρίζοντας την Campaign for Accountability «ριζοσπαστική αριστερή οργάνωση» και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά των στελεχών της. Υποστήριξε, επίσης, ότι κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της.



Το InfluenceWatch, πρόγραμμα του συντηρητικού Capital Research Center, περιγράφει την CfA ως οργάνωση που βρίσκεται πολιτικά στον χώρο της Κεντροαριστεράς και στρέφεται συχνά κατά Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων και συντηρητικών οργανισμών. Αναφέρει ακόμη ότι ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Citizens for Responsibility and Ethics in Government και ότι στο διοικητικό της συμβούλιο συμμετέχουν δύο γνωστά στελέχη των Δημοκρατικών.



Κλείσιμο Ζακαράια φέρεται να αυτοπαρουσιάστηκε ως δικηγόρος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια εμφάνισή της στις 5 Οκτωβρίου στη ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή του Newsmax, Γκρεγκ Κέλι, στον σταθμό WABC. Κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία επικύρωσης των διορισμών ομοσπονδιακών εισαγγελέων από τη Γερουσία, είχε επικαλεστεί το νομικό της υπόβαθρο.







Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της σε μη κερδοσκοπική οργάνωση Ερωτήματα διατυπώνονται και για τη θητεία της ως γενικής νομικής συμβούλου της Fix California, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ίδρυσε ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ζακαράια κατείχε τη συγκεκριμένη θέση από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.



Προσφυγή στον Δικηγορικό Σύλλογο τηςπραγματοποίησε μια οργάνωση κυβερνητικής λογοδοσίας, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, παρουσιαζόταν δημοσίως ως δικηγόρος , παρότι φέρεται να μην είχε λάβει ποτέ άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Πολιτεία.Η οργάνωσηυποστηρίζει, στην προσφυγή της, ότι ηενδέχεται να παραβίασε τη νομοθεσία της, καθώς είχε επανειλημμένα συστηθεί ως δικηγόρος σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ φέρεται επίσης να είχε αναλάβει καθήκοντα νομικής συμβούλου σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.«Αν οι σχετικές αναφορές ευσταθούν, η κυρία Ζακαράια επανειλημμένα εμφανιζόταν ενώπιον του κοινού ως πρόσωπο που είχε δικαίωμα να ασκεί τη δικηγορία, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια – συμπεριφορά που η νομοθεσία της Καλιφόρνιας αντιμετωπίζει ως ποινικό αδίκημα», αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε την Τετάρτη.Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας,, επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε καταχώριση τηςως αδειοδοτημένης δικηγόρου στην Πολιτεία, ούτε με το όνομα που χρησιμοποιεί μετά τον γάμο της, αλλά ούτε και με το πατρικό της.Η εκτελεστική διευθύντρια της CfA,, κατηγόρησε τη Ζακαράια ότι επικαλούνταν την ιδιότητα της δικηγόρου προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτικής νομικής σχολιάστριας και, πλέον, ως εκπροσώπου του. «Στην Καλιφόρνια, το να αποκαλεί κάποιος τον εαυτό του δικηγόρο χωρίς να διαθέτει άδεια δεν είναι απλώς υπερβολή. Είναι έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου,απάντησε μέσω ανάρτησης στο X, χαρακτηρίζοντας την«ριζοσπαστική αριστερή οργάνωση» και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά των στελεχών της. Υποστήριξε, επίσης, ότι κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της.Το, πρόγραμμα του συντηρητικού, περιγράφει τηνως οργάνωση που βρίσκεται πολιτικά στον χώρο της Κεντροαριστεράς και στρέφεται συχνά κατά Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων και συντηρητικών οργανισμών. Αναφέρει ακόμη ότι ιδρύθηκε από πρώην στελέχη τηςκαι ότι στο διοικητικό της συμβούλιο συμμετέχουν δύο γνωστά στελέχη των Δημοκρατικών.Η καταγγελία παραθέτει αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ηφέρεται να αυτοπαρουσιάστηκε ως δικηγόρος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια εμφάνισή της στις 5 Οκτωβρίου στη ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή του, στον σταθμό. Κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία επικύρωσης των διορισμών ομοσπονδιακών εισαγγελέων από τη Γερουσία, είχε επικαλεστεί το νομικό της υπόβαθρο.Ερωτήματα διατυπώνονται και για τη θητεία της ως γενικής νομικής συμβούλου της, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ίδρυσε ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ,. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ζακαράια κατείχε τη συγκεκριμένη θέση από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.

Η CfA αναγνωρίζει ότι δεν είναι γνωστό εάν η νυν εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου παρείχε πράγματι νομικές υπηρεσίες στην οργάνωση. Ζητεί, ωστόσο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο να διερευνήσει το ακριβές εύρος των αρμοδιοτήτων της.



Βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, η άσκηση δικηγορίας χωρίς άδεια ή η ψευδής παρουσίαση κάποιου ως προσώπου που δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα μπορεί να συνιστά πλημμέλημα. Η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να φθάσει έως και το ένα έτος φυλάκισης σε κομητειακή φυλακή, πρόστιμο 1.000 δολαρίων ή και τα δύο.



Η οργάνωση ζητεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παραπομπής της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.



Οι σπουδές και η εργασία στην Κίνα Η Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Πέπερνταϊν και στο παρελθόν εργάστηκε για τη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο.



Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη σε ποια δικαιοδοσία πέρασε τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου, απάντησε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.



Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ζακαράια ασχολήθηκε με το δίκαιο διεθνών συναλλαγών στην Κίνα, όπου είχε μετακομίσει μαζί με τον σύζυγό της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, την είχε παρουσιάσει ως «δικηγόρο» όταν ανακοίνωσε τον διορισμό της την προηγούμενη εβδομάδα.