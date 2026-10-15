Μπελάδες για τη Ζακαράια, ερευνάται αν είναι όντως δικηγόρος, προσφυγή οργάνωσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλιφόρνιας
Μπελάδες για τη Ζακαράια, ερευνάται αν είναι όντως δικηγόρος, προσφυγή οργάνωσης στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλιφόρνιας
Η προσφυγή κατατέθηκε από ΜΚΟ ελέγχου κυβερνητικού έργου - Εκπρόσωπος του δικηγορικού Συλλόγου Καλιφόρνιας επιβεβαίωσε πως δεν εντοπίστηκε το όνομα της Ζακαράια στους καταλόγους - Οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου
Προσφυγή στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας πραγματοποίησε μια οργάνωση κυβερνητικής λογοδοσίας, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, παρουσιαζόταν δημοσίως ως δικηγόρος, παρότι φέρεται να μην είχε λάβει ποτέ άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Πολιτεία.
Η οργάνωση Campaign for Accountability (CfA) υποστηρίζει, στην προσφυγή της, ότι η Ζακαράια ενδέχεται να παραβίασε τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, καθώς είχε επανειλημμένα συστηθεί ως δικηγόρος σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ φέρεται επίσης να είχε αναλάβει καθήκοντα νομικής συμβούλου σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
«Αν οι σχετικές αναφορές ευσταθούν, η κυρία Ζακαράια επανειλημμένα εμφανιζόταν ενώπιον του κοινού ως πρόσωπο που είχε δικαίωμα να ασκεί τη δικηγορία, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια – συμπεριφορά που η νομοθεσία της Καλιφόρνιας αντιμετωπίζει ως ποινικό αδίκημα», αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε την Τετάρτη.
Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας, Ρικ Κόκα, επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε καταχώριση της Ζακαράια ως αδειοδοτημένης δικηγόρου στην Πολιτεία, ούτε με το όνομα που χρησιμοποιεί μετά τον γάμο της, αλλά ούτε και με το πατρικό της.
Η εκτελεστική διευθύντρια της CfA, Μισέλ Κούπερσμιθ, κατηγόρησε τη Ζακαράια ότι επικαλούνταν την ιδιότητα της δικηγόρου προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτικής νομικής σχολιάστριας και, πλέον, ως εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. «Στην Καλιφόρνια, το να αποκαλεί κάποιος τον εαυτό του δικηγόρο χωρίς να διαθέτει άδεια δεν είναι απλώς υπερβολή. Είναι έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το InfluenceWatch, πρόγραμμα του συντηρητικού Capital Research Center, περιγράφει την CfA ως οργάνωση που βρίσκεται πολιτικά στον χώρο της Κεντροαριστεράς και στρέφεται συχνά κατά Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων και συντηρητικών οργανισμών. Αναφέρει ακόμη ότι ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Citizens for Responsibility and Ethics in Government και ότι στο διοικητικό της συμβούλιο συμμετέχουν δύο γνωστά στελέχη των Δημοκρατικών.
Η καταγγελία παραθέτει αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ζακαράια φέρεται να αυτοπαρουσιάστηκε ως δικηγόρος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια εμφάνισή της στις 5 Οκτωβρίου στη ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή του Newsmax, Γκρεγκ Κέλι, στον σταθμό WABC. Κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία επικύρωσης των διορισμών ομοσπονδιακών εισαγγελέων από τη Γερουσία, είχε επικαλεστεί το νομικό της υπόβαθρο.
Η οργάνωση Campaign for Accountability (CfA) υποστηρίζει, στην προσφυγή της, ότι η Ζακαράια ενδέχεται να παραβίασε τη νομοθεσία της Καλιφόρνιας, καθώς είχε επανειλημμένα συστηθεί ως δικηγόρος σε τηλεοπτικές εμφανίσεις, ενώ φέρεται επίσης να είχε αναλάβει καθήκοντα νομικής συμβούλου σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
«Αν οι σχετικές αναφορές ευσταθούν, η κυρία Ζακαράια επανειλημμένα εμφανιζόταν ενώπιον του κοινού ως πρόσωπο που είχε δικαίωμα να ασκεί τη δικηγορία, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια – συμπεριφορά που η νομοθεσία της Καλιφόρνιας αντιμετωπίζει ως ποινικό αδίκημα», αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε την Τετάρτη.
Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνιας, Ρικ Κόκα, επιβεβαίωσε ότι δεν εντοπίστηκε καταχώριση της Ζακαράια ως αδειοδοτημένης δικηγόρου στην Πολιτεία, ούτε με το όνομα που χρησιμοποιεί μετά τον γάμο της, αλλά ούτε και με το πατρικό της.
Η εκτελεστική διευθύντρια της CfA, Μισέλ Κούπερσμιθ, κατηγόρησε τη Ζακαράια ότι επικαλούνταν την ιδιότητα της δικηγόρου προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα και την αξιοπιστία της ως τηλεοπτικής νομικής σχολιάστριας και, πλέον, ως εκπροσώπου του Λευκού Οίκου. «Στην Καλιφόρνια, το να αποκαλεί κάποιος τον εαυτό του δικηγόρο χωρίς να διαθέτει άδεια δεν είναι απλώς υπερβολή. Είναι έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
White House Press Secretary Katie Zacharia and Special Assistant to the president Natalie Harp join President Donald Trump in Marine One he arrived in Wasilla, Alaska yesterday. @POTUS @KatieZacharia pic.twitter.com/DGRXKpK48J— Doug Mills (@dougmillsnyt) October 14, 2026
Η οργισμένη αντίδραση του Λευκού ΟίκουΟ διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, απάντησε μέσω ανάρτησης στο X, χαρακτηρίζοντας την Campaign for Accountability «ριζοσπαστική αριστερή οργάνωση» και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση κατά των στελεχών της. Υποστήριξε, επίσης, ότι κανείς δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες της.
Το InfluenceWatch, πρόγραμμα του συντηρητικού Capital Research Center, περιγράφει την CfA ως οργάνωση που βρίσκεται πολιτικά στον χώρο της Κεντροαριστεράς και στρέφεται συχνά κατά Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων και συντηρητικών οργανισμών. Αναφέρει ακόμη ότι ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της Citizens for Responsibility and Ethics in Government και ότι στο διοικητικό της συμβούλιο συμμετέχουν δύο γνωστά στελέχη των Δημοκρατικών.
Η καταγγελία παραθέτει αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ζακαράια φέρεται να αυτοπαρουσιάστηκε ως δικηγόρος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια εμφάνισή της στις 5 Οκτωβρίου στη ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή του Newsmax, Γκρεγκ Κέλι, στον σταθμό WABC. Κατά τη συζήτηση για τη διαδικασία επικύρωσης των διορισμών ομοσπονδιακών εισαγγελέων από τη Γερουσία, είχε επικαλεστεί το νομικό της υπόβαθρο.
.@KatieZacharia is not a lawyer and has never been licensed to practice law. The @WSJ reports this evening that she took the California Bar Exam but failed.— Judd Legum (@JuddLegum) October 15, 2026
Nevertheless, Zacharia appeared on media programs for YEARS and repeatedly called herself a lawyer.
Here's a super cut: pic.twitter.com/EGbEAAnZVH
Στο μικροσκόπιο ο ρόλος της σε μη κερδοσκοπική οργάνωσηΕρωτήματα διατυπώνονται και για τη θητεία της ως γενικής νομικής συμβούλου της Fix California, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ίδρυσε ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρένελ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Ζακαράια κατείχε τη συγκεκριμένη θέση από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Μάρτιο του 2025.
Η CfA αναγνωρίζει ότι δεν είναι γνωστό εάν η νυν εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου παρείχε πράγματι νομικές υπηρεσίες στην οργάνωση. Ζητεί, ωστόσο, από τον Δικηγορικό Σύλλογο να διερευνήσει το ακριβές εύρος των αρμοδιοτήτων της.
Βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, η άσκηση δικηγορίας χωρίς άδεια ή η ψευδής παρουσίαση κάποιου ως προσώπου που δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα μπορεί να συνιστά πλημμέλημα. Η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να φθάσει έως και το ένα έτος φυλάκισης σε κομητειακή φυλακή, πρόστιμο 1.000 δολαρίων ή και τα δύο.
Η οργάνωση ζητεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παραπομπής της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.
Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη σε ποια δικαιοδοσία πέρασε τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου, απάντησε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ζακαράια ασχολήθηκε με το δίκαιο διεθνών συναλλαγών στην Κίνα, όπου είχε μετακομίσει μαζί με τον σύζυγό της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, την είχε παρουσιάσει ως «δικηγόρο» όταν ανακοίνωσε τον διορισμό της την προηγούμενη εβδομάδα.
Βάσει της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, η άσκηση δικηγορίας χωρίς άδεια ή η ψευδής παρουσίαση κάποιου ως προσώπου που δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα μπορεί να συνιστά πλημμέλημα. Η προβλεπόμενη ποινή μπορεί να φθάσει έως και το ένα έτος φυλάκισης σε κομητειακή φυλακή, πρόστιμο 1.000 δολαρίων ή και τα δύο.
Η οργάνωση ζητεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο παραπομπής της υπόθεσης στις εισαγγελικές αρχές, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις.
Οι σπουδές και η εργασία στην ΚίναΗ Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Πέπερνταϊν και στο παρελθόν εργάστηκε για τη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun στο Πεκίνο.
Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη σε ποια δικαιοδοσία πέρασε τις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου, απάντησε: «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ζακαράια ασχολήθηκε με το δίκαιο διεθνών συναλλαγών στην Κίνα, όπου είχε μετακομίσει μαζί με τον σύζυγό της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, την είχε παρουσιάσει ως «δικηγόρο» όταν ανακοίνωσε τον διορισμό της την προηγούμενη εβδομάδα.
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