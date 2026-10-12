Ζελένσκι κατά ΗΠΑ: Δεν βλέπουν ότι έρχεται πείνα, όλοι μιλούν για το ντίζελ και δεν ασχολούνται με τα σιτηρά
Ζελένσκι κατά ΗΠΑ: Δεν βλέπουν ότι έρχεται πείνα, όλοι μιλούν για το ντίζελ και δεν ασχολούνται με τα σιτηρά
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον έχει επικεντρωθεί στο θέμα της ενέργειας και δεν βλέπουν τη γεωργική κρίση που έρχεται, απόρροια των εμποδίων που βάζει η Μόσχα στις θαλάσσιες μεταφορές
Αιχμές σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών για το θέμα των σιτηρών, τη μεταφορά των οποίων εμποδίζει η Ρωσία, εξαπέλυσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την ομιλία του σε Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας.
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον έχει επικεντρωθεί στο θέμα της ενέργειας και δεν βλέπουν τη γεωργική κρίση που έρχεται, απόρροια των εμποδίων που βάζει η Μόσχα στις θαλάσσιες μεταφορές.
«Προς το παρόν δεν βλέπουμε κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο. Δεν βλέπουμε κανένα ουσιαστικό βήμα προς την αποκλιμάκωση. Όλοι μιλούν για το ντίζελ και ξεχνούν τα σιτηρά. Σε ένα ή δύο μήνες, όλοι θα αρχίσουν να μιλούν για μια γεωργική κρίση. Δεν θα υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για χώρες σε ολόκληρη την Αφρική, ορισμένες ασιατικές χώρες και τη Μέση Ανατολή, επειδή εξάγουμε εκατομμύρια τόνους σιτηρών ακριβώς σε αυτές τις αγορές. Και τώρα η Ρωσία εμποδίζει τη θαλάσσια διακίνηση» είπε ο Ζελένσκι.
Και πρόσθεσε, με σαφείς αιχμές στην Ουάσινγκτον: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αισθάνονται τις επιπτώσεις αυτού, γι’ αυτό και η προσοχή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενέργεια. Αυτή είναι μια άλλη πρόκληση. Είναι η πείνα. Και μπορεί να επηρεάσει πολλές χώρες. Και πρέπει να σκεφτούμε τα πάντα και όλους, επειδή όλοι ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Μπορούμε να προλάβουμε πολλές διαφορετικές κρίσεις πριν καν ξεκινήσουν και να αποτρέψουμε τις προκλήσεις που φέρνουν».
Σχολιάζοντας το ενεργειακό deal των ΗΠΑ με τη Ρωσία, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε: «Η ενέργεια. Αυτή η κρίση έχει τις ρίζες της στη Μέση Ανατολή. Όλοι το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Όλοι ξέρουν να κάνουν τους υπολογισμούς. Αν η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 2,2% της παγκόσμιας προσφοράς ντίζελ, πόσο μπορεί να επηρεάσει την τιμή του; Τόσο αμελητέα είναι η επιρροή της. Και αν δεν δίνουμε στον Πούτιν ευκαιρίες, εξίσου αμελητέα θα είναι η επιρροή του και σε άλλους τομείς. Απλώς εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι άλλοι θέλουν να κάνουν διάλογο μαζί του, παρότι σε αυτόν τον διάλογο δεν υπάρχει ούτε ισοτιμία ούτε δικαιοσύνη. Η Ουκρανία απλώς δείχνει ότι είναι μια κανονική, ανεξάρτητη χώρα, έτοιμη να διαπραγματευτεί. Αλλά η Ουκρανία δεν πρόκειται να ταπεινωθεί».
Για το φλέγον ζήτημα της ενεργειακής εκεχειρίας, ο Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων μόνο αν η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι μια εκεχειρία που αφορά αποκλειστικά τα διυλιστήρια δεν έχει νόημα για μια χώρα που διαθέτει ένα μόνο, σοβαρά κατεστραμμένο διυλιστήριο.
«Στην Ουκρανία, έχουμε μόνο ένα διυλιστήριο πετρελαίου. Και αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικές επιθέσεις πριν από πολύ, πολύ καιρό», δήλωσε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social, σύμφωνα με την οποία τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα συμφώνησαν σε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα — μια ανακοίνωση που εξέπληξε τους Ουκρανούς αξιωματούχους.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο έμαθε για την υποτιθέμενη εκεχειρία μόνο από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, αλλά επανέλαβε την προθυμία του να τη τηρήσει - υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.
«Είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε μια ενεργειακή εκεχειρία, αν η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι στην ομιλία του, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία δεν επιτέθηκε σε κανένα ρωσικό διυλιστήριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Μόσχα χτύπησε μια ουκρανική εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου.
«Ήταν σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει το Truth Social, και τα drone Shahed του ακολουθούν διαφορετικές οδηγίες», παρατήρησε ο Ζελένσκι. «Αλλά αυτή η ανάρτηση αφορά στην πραγματικότητα κάτι που επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - και αυτό την καθιστά πολύ σημαντική».
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον έχει επικεντρωθεί στο θέμα της ενέργειας και δεν βλέπουν τη γεωργική κρίση που έρχεται, απόρροια των εμποδίων που βάζει η Μόσχα στις θαλάσσιες μεταφορές.
«Προς το παρόν δεν βλέπουμε κανένα σημάδι από τη Ρωσία ότι επιθυμεί να τερματίσει τον πόλεμο. Δεν βλέπουμε κανένα ουσιαστικό βήμα προς την αποκλιμάκωση. Όλοι μιλούν για το ντίζελ και ξεχνούν τα σιτηρά. Σε ένα ή δύο μήνες, όλοι θα αρχίσουν να μιλούν για μια γεωργική κρίση. Δεν θα υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για χώρες σε ολόκληρη την Αφρική, ορισμένες ασιατικές χώρες και τη Μέση Ανατολή, επειδή εξάγουμε εκατομμύρια τόνους σιτηρών ακριβώς σε αυτές τις αγορές. Και τώρα η Ρωσία εμποδίζει τη θαλάσσια διακίνηση» είπε ο Ζελένσκι.
We currently see no signs from Russia that it wants to end the war. We see no basic steps toward de-escalation. Everyone is talking about diesel and forgetting about grain. In a month or two, everyone will start talking about an agricultural crisis. There won’t be enough food for…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2026
Και πρόσθεσε, με σαφείς αιχμές στην Ουάσινγκτον: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αισθάνονται τις επιπτώσεις αυτού, γι’ αυτό και η προσοχή επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ενέργεια. Αυτή είναι μια άλλη πρόκληση. Είναι η πείνα. Και μπορεί να επηρεάσει πολλές χώρες. Και πρέπει να σκεφτούμε τα πάντα και όλους, επειδή όλοι ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Μπορούμε να προλάβουμε πολλές διαφορετικές κρίσεις πριν καν ξεκινήσουν και να αποτρέψουμε τις προκλήσεις που φέρνουν».
Σχολιάζοντας το ενεργειακό deal των ΗΠΑ με τη Ρωσία, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε: «Η ενέργεια. Αυτή η κρίση έχει τις ρίζες της στη Μέση Ανατολή. Όλοι το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Όλοι ξέρουν να κάνουν τους υπολογισμούς. Αν η Ρωσία αντιπροσωπεύει το 2,2% της παγκόσμιας προσφοράς ντίζελ, πόσο μπορεί να επηρεάσει την τιμή του; Τόσο αμελητέα είναι η επιρροή της. Και αν δεν δίνουμε στον Πούτιν ευκαιρίες, εξίσου αμελητέα θα είναι η επιρροή του και σε άλλους τομείς. Απλώς εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι άλλοι θέλουν να κάνουν διάλογο μαζί του, παρότι σε αυτόν τον διάλογο δεν υπάρχει ούτε ισοτιμία ούτε δικαιοσύνη. Η Ουκρανία απλώς δείχνει ότι είναι μια κανονική, ανεξάρτητη χώρα, έτοιμη να διαπραγματευτεί. Αλλά η Ουκρανία δεν πρόκειται να ταπεινωθεί».
Για το φλέγον ζήτημα της ενεργειακής εκεχειρίας, ο Ζελένσκι τόνισε πως η Ουκρανία θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων μόνο αν η Μόσχα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι μια εκεχειρία που αφορά αποκλειστικά τα διυλιστήρια δεν έχει νόημα για μια χώρα που διαθέτει ένα μόνο, σοβαρά κατεστραμμένο διυλιστήριο.
«Στην Ουκρανία, έχουμε μόνο ένα διυλιστήριο πετρελαίου. Και αυτό υπέστη σοβαρές ζημιές από ρωσικές επιθέσεις πριν από πολύ, πολύ καιρό», δήλωσε μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social, σύμφωνα με την οποία τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα συμφώνησαν σε εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα — μια ανακοίνωση που εξέπληξε τους Ουκρανούς αξιωματούχους.
Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο έμαθε για την υποτιθέμενη εκεχειρία μόνο από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, αλλά επανέλαβε την προθυμία του να τη τηρήσει - υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.
«Είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε μια ενεργειακή εκεχειρία, αν η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι στην ομιλία του, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία δεν επιτέθηκε σε κανένα ρωσικό διυλιστήριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Μόσχα χτύπησε μια ουκρανική εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου.
«Ήταν σαφές ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει το Truth Social, και τα drone Shahed του ακολουθούν διαφορετικές οδηγίες», παρατήρησε ο Ζελένσκι. «Αλλά αυτή η ανάρτηση αφορά στην πραγματικότητα κάτι που επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων - και αυτό την καθιστά πολύ σημαντική».
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