Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ: Χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έβγαινε από τον Περσικό Κόλπο

Ζημιές στην αριστερή πλευρά του πλοίου, χωρίς τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση – Σε εξέλιξη έρευνα για την επίθεση, με τις αρχές να προειδοποιούν τα διερχόμενα πλοία για αυξημένο κίνδυνο