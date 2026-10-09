Συμφωνία ΕΕ και Κίνας για τη μείωση των εξαγωγών κινεζικών υβριδικών οχημάτων, το Πεκίνο διευκολύνει τις άδειες για σπάνιες γαίες

Στο τραπέζι και οι σπάνιες γαίες

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«Ένα πρώτο βήμα»

Η Κίνα συμφώνησε σήμερα να περιορίσει την, μια απόφαση που ενδέχεται να ανακόψει την άφιξη εκατομμυρίων κινεζικών αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς.Το Πεκίνο συμφώνησε επίσης να εφαρμόσει, βάσει της ρήτρας μη διάκρισης μεταξύ των εμπορικών εταίρων (Most-favored-nation clause), μειωμένους δασμούς σε μια σειρά ευρωπαϊκών προϊόντων, κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 225 εκατομμυρίων ευρώ σε δασμούς, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου αφού ολοκληρώθηκαν οι κρίσιμες, διήμερες συνομιλίες που είχε στο Πεκίνο.Τα προϊόντα που επηρεάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,, διευκρίνισε.Ο Ευρωπαίος Επίτροπος βρισκόταν στην Κίνα για να συνεχίσει έναν διάλογο που είχε ξεκινήσει πριν από λίγους μήνες από μια Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασισμένη να δράσει απέναντι σε ένα, με σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και απασχόληση.Η ΕΕ απειλεί με αντίμετρα ελλείψει χειροπιαστών και συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η Κίνα, από την πλευρά της, προειδοποιεί ότι θα αντιδράσει και σκοπός του ταξιδιού του Σέφτσοβιτς ήταν να αποτραπεί η κλιμάκωση.Το κοινό ανακοινωθέν που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τις συνομιλίες επιβεβαιώνει τηκαι φαίνεται να απομακρύνει την απειλή μιας άμεσης ανοιχτής αντιπαράθεσης, με αμοιβαίες αυξήσεις δασμών και άλλους περιορισμούς.Επιπλέον, η Κίνα είναι «διατεθειμένη να συνεχίσει», ένα μείζον ζήτημα στις σχέσεις μεταξύ του ευρωπαϊκού μπλοκ και της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως, αναφέρει το κοινό ανακοινωθέν. Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, Βρυξέλλες και Πεκίνο «συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων βιομηχανικού ανεφοδιασμού».Η κυριαρχία της Κίνας στις σπάνιες γαίες και η πιθανή εργαλειοποίησή τους αποτελούν, ιδίως ενόψει του ενδεχομένου μιας κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων.Η Κίνα κυριαρχεί στην εξόρυξη και διύλιση αυτών των πρώτων υλών, οι οποίες είναι απαραίτητες για πολλές βιομηχανίες στρατηγικής σημασίας. Η εξάρτηση της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ ισχυρή και οι αλυσίδες εφοδιασμού της είχαν πληγεί σοβαρά από τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές το 2025.Τα αποτελέσματα των συνομιλιών θα παρουσιαστούν στους Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας, είπε ο Σέφτσοβιτς. «Εκεί θα ληφθεί η τελική απόφαση» για τα επόμενα βήματα, ανέφερε.«Πρόκειται για ένα, αλλά είναι μόνο ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία εξισορρόπησης» των εμπορικών σχέσεων, συνέχισε, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.«Όσον αφορά τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά οχήματα, γίνεται λόγος για, των εξαγωγών από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι σημαντικότατο», σημείωσε. Διευκρίνισε ότι πρόκειται για μια προοπτική βασισμένη στις προβλέψεις για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές κινεζικών οχημάτων τα επόμενα χρόνια.