Στόχος κυβερνοεπίθεσης η ιστοσελίδα του ιταλικού ΥΠΕΞ

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, το site του έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης «η οποία, έως τώρα, ελέγχθηκε αποτελεσματικά από τα συστήματα προστασίας, χωρίς να προκληθούν δυσλειτουργίες».Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν προκλήθηκαν προβλήματα και σε ιστοτόπους των ιταλικών προξενείων.Σήμερα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επανέλαβε ότι η χώρα του συνεχίζει να βρίσκεταιενώ η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε «νοσηρές» προηγούμενες δηλώσεις του Ταγιάνι περί κινδύνου ρωσικής ανάμειξης στις επόμενες ιταλικές βουλευτικές εκλογές.