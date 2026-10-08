Μάρκο Ρούμπιο από τη Λισαβόνα: Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε ένα πολύ επικίνδυνο αδιέξοδο

«Η μία πλευρά ή και οι δύο, θα εντείνουν αυτό που κάνουν, σε μια προσπάθεια να λυγίσουν τον αντίπαλο και να τερματίσουν το αδιέξοδο και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας