Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην Βρετανίδας βουλευτή Αν Γουίντεκομπ
Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία της πρώην Βρετανίδας βουλευτή Αν Γουίντεκομπ
Η αστυνομία απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικού ή πολιτικού κινήτρου – Είχε προηγηθεί η σύλληψη και απελευθέρωση άλλου υπόπτου
Έναν 28χρονο Βρετανό συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές της Αγγλίας ως ύποπτο για τη δολοφονία της πρώην βουλευτή και πρώην υπουργού των Συντηρητικών Αν Γουίντεκομπ, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χέιτορ της κομητείας Ντέβον.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, ο ύποπτος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή του Νότιου Γιορκσάιρ και παραμένει υπό κράτηση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της βορειοανατολικής Αγγλίας και η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ. Ωστόσο, οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η δολοφονία συνδέεται με τρομοκρατία ή είχε πολιτικά κίνητρα.
Η 78χρονη πολιτικός εντοπίστηκε νεκρή την Πέμπτη στην κατοικία της, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε χάσει τη ζωή της περίπου μία ημέρα πριν εντοπιστεί η σορός της.
Η νέα σύλληψη είναι η δεύτερη στην υπόθεση. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ένας 26χρονος, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από εξέταση των στοιχείων και δεν θεωρείται πλέον ύποπτος.
Η Αν Γουίντεκομπ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής. Διετέλεσε βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος από το 1987 έως το 2010 και υπουργός στην κυβέρνηση των Συντηρητικών. Αργότερα εντάχθηκε στο κόμμα του Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη ευρωβουλευτής το 2019, ενώ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα μετανάστευσης.
Ο Νάιτζελ Φάρατζ απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα, τονίζοντας ότι «αφιέρωσε τη ζωή της στη δημόσια υπηρεσία», ενώ συλλυπητήρια εξέφρασαν και άλλοι πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα της Βρετανίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, ο ύποπτος συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή του Νότιου Γιορκσάιρ και παραμένει υπό κράτηση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της βορειοανατολικής Αγγλίας και η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ. Ωστόσο, οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η δολοφονία συνδέεται με τρομοκρατία ή είχε πολιτικά κίνητρα.
Η 78χρονη πολιτικός εντοπίστηκε νεκρή την Πέμπτη στην κατοικία της, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είχε χάσει τη ζωή της περίπου μία ημέρα πριν εντοπιστεί η σορός της.
Η νέα σύλληψη είναι η δεύτερη στην υπόθεση. Την Παρασκευή είχε συλληφθεί ένας 26χρονος, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από εξέταση των στοιχείων και δεν θεωρείται πλέον ύποπτος.
Η Αν Γουίντεκομπ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βρετανικής πολιτικής. Διετέλεσε βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος από το 1987 έως το 2010 και υπουργός στην κυβέρνηση των Συντηρητικών. Αργότερα εντάχθηκε στο κόμμα του Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη ευρωβουλευτής το 2019, ενώ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε εκπρόσωπος του Reform UK για θέματα μετανάστευσης.
Ο Νάιτζελ Φάρατζ απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα, τονίζοντας ότι «αφιέρωσε τη ζωή της στη δημόσια υπηρεσία», ενώ συλλυπητήρια εξέφρασαν και άλλοι πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα της Βρετανίας.
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