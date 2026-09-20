Ο δισεκατομμυριούχος που πανηγυρίζει την άνοδο της ακροδεξιάς

Η Γερμανία δεν βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα μεμονωμένο εκλογικό μήνυμα από την ανατολική πλευρά της χώρας. Τα αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν μια πολύ ευρύτερη μετατόπιση ψηφοφόρων, η οποία πιέζει τα παραδοσιακά κόμματα και ιδιαίτερα τους Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, έφεραν το AfD στην πρώτη θέση με περίπου 37%, έναντι 35,5% των Σοσιαλδημοκρατών. Η CDU του Μερτς κατέρρευσε κοντά στο 5,5%, επίδοση που, εφόσον επιβεβαιωθεί στα τελικά αποτελέσματα, αποτελεί τη χειρότερη στην ιστορία της σε εκλογές γερμανικού κρατιδίου από το 1949.

Στο Βερολίνο η εικόνα ήταν διαφορετική αλλά εξίσου δύσκολη για την παραδοσιακή πολιτική ισορροπία. Η Αριστερά βρέθηκε πρώτη με περίπου 24,5%, η CDU γύρω στο 20%, ενώ το AfD ανέβηκε κοντά στο 16%, από...







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