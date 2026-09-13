Χιλιάδες καθηγητές, 1.200+ μαθήματα, δωρεάν επικοινωνία για online ή δια ζώσης μαθήματα στην Ελλάδα.
O ΠΣΑΠΠ δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη
O ΠΣΑΠΠ δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη
Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%
Σπουδαία κίνηση από τον ΠΣΑΠΠ, δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ
«Ο ΠΣΑΠΠ, αισθανόμενος βαθιά το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, προχώρησε στη δωρεά ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη.
Το συγκεκριμένο αμαξίδιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνησή του, προσφέροντάς του μεγαλύτερη αυτονομία, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή.
Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ (Αρ. Γνωστοποίησης: 530-2026-447), το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και τους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια:
https://messenger.praxiagapis.gr/i5
Η αλληλεγγύη, ο μόνος δρόμος».
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ
«Ο ΠΣΑΠΠ, αισθανόμενος βαθιά το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, προχώρησε στη δωρεά ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη.
Το συγκεκριμένο αμαξίδιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνησή του, προσφέροντάς του μεγαλύτερη αυτονομία, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή.
Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ (Αρ. Γνωστοποίησης: 530-2026-447), το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%.
Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και τους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια:
https://messenger.praxiagapis.gr/i5
Η αλληλεγγύη, ο μόνος δρόμος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα