O ΠΣΑΠΠ δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη
SPORTS
ΠΣΑΠΠ Ηρακλής Δημήτρης Δρακάκης

O ΠΣΑΠΠ δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη

Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%

O ΠΣΑΠΠ δώρισε ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη
Σπουδαία κίνηση από τον ΠΣΑΠΠ, δώρισε ηλεκτροκίνητο  αμαξίδιο ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«Ο ΠΣΑΠΠ, αισθανόμενος βαθιά το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, προχώρησε στη δωρεά ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη.

Το συγκεκριμένο αμαξίδιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνησή του, προσφέροντάς του μεγαλύτερη αυτονομία, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή.

Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ (Αρ. Γνωστοποίησης: 530-2026-447), το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και τους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια:

https://messenger.praxiagapis.gr/i5

Η αλληλεγγύη, ο μόνος δρόμος».

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