Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Οι Τούρκοι παρά το... ναυάγιο επιμένουν
Οι Τούρκοι παρά το... ναυάγιο επιμένουν
H Togg σκοπεύει να αναπτυχθεί περισσότερο και έχει ξεκινήσει την εξέλιξη του T6X, ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος που θα παρουσιαστεί το 2027.
H Togg σκοπεύει να αναπτυχθεί περισσότερο και έχει ξεκινήσει την εξέλιξη του T6X, ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος που θα παρουσιαστεί το 2027.
UPD:
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Anadolu, του τουρκικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων, στην Togg έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία εξέλιξης ενός καινούργιου μοντέλου της.
Αυτό θα ονομάζεται T6X και θα είναι το προσιτότερο αμιγώς ηλεκτρικό στην γκάμα της. Θυμίζουμε ότι, ως τώρα, η τουρκική εταιρεία έχει δύο μοντέλα, τα T10X και T10F, αντίστοιχα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα