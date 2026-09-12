Ανησυχία στη Μόσχα μετά την κατάληψη από τους Χούθι του στρατηγικής σημασίας στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Ανησυχία στη Μόσχα μετά την κατάληψη από τους Χούθι του στρατηγικής σημασίας στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Σύμφωνα με τον εκρπόσωπο του Κρεμλίνου, Νμτίτρι Πεσκόφ, η κατάσταση στην περιοχή μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη γίνεται πλέον ανεξέλεγκτη
Η κατάσταση στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ μετά την πλήρη κατάληψή του από τους Χούθι της Υεμένης γίνεται ανεξέλεγκτη, προκαλώντας την ανησυχία της Μόσχας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Οι αντάρτες Χούθι που συνδέονται με το Ιράν έφτασαν στο στρατηγικής σημασίας νησί Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ την Παρασκευή, δήλωσαν τέσσερις πηγές της κυβέρνησης της Υεμένης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σφίγγοντας τη λαβή αποκλεισμού σε μία σημαντική ναυτιλιακή δίοδο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, διευρύνοντας έτσι, το πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι πήραν τον έλεγχο των δύο τελευταίων νησιών του Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ..
«Όλα όσα ήταν υπό τον έλεγχό μας στη δυτική ακτή έχουν καταληφθεί» δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ, και ενώ οι Υεμενίτες μαχητές είχαν ήδη καταλάβει λίγες ώρες νωρίτερα το νησί Μαγιούν (που είναι επίσης γνωστό με την ονομασία Περίμ), που βρίσκεται στο κέντρο του στενού, μετά την υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων.
Οι αντάρτες Χούθι που συνδέονται με το Ιράν έφτασαν στο στρατηγικής σημασίας νησί Πέριμ στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ την Παρασκευή, δήλωσαν τέσσερις πηγές της κυβέρνησης της Υεμένης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σφίγγοντας τη λαβή αποκλεισμού σε μία σημαντική ναυτιλιακή δίοδο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, διευρύνοντας έτσι, το πεδίο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι πήραν τον έλεγχο των δύο τελευταίων νησιών του Στενού Μπαμπ ελ Μάντεμπ..
«Όλα όσα ήταν υπό τον έλεγχό μας στη δυτική ακτή έχουν καταληφθεί» δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από το Ριάντ, και ενώ οι Υεμενίτες μαχητές είχαν ήδη καταλάβει λίγες ώρες νωρίτερα το νησί Μαγιούν (που είναι επίσης γνωστό με την ονομασία Περίμ), που βρίσκεται στο κέντρο του στενού, μετά την υποχώρηση των κυβερνητικών δυνάμεων.
⚜️🚨BREAKING NEWS 🇾🇪 Houthi Military Spokesperson: The Bab al-Mandab Strait is open to all maritime traffic, except for Saudi Arabian ships. Saudi-backed forces have lost control of an area spanning 5,400 square kilometers. We targeted 38 military brigades. https://t.co/4wqwYx3XRn— China V (@China_V7) September 11, 2026
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