Ένα drone διατάραξε την Παρασκευή τη λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών
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Αεροδρόμιο Βρυξέλλες Drone

Ένα drone διατάραξε την Παρασκευή τη λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών

Ενεργοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τα drones, η οποία περιλαμβάνει τη διακοπή της κυκλοφορίας στον διάδρομο προσγείωσης έως και 30 λεπτά μετά την τελευταία παρατήρηση, δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου

Ένα drone διατάραξε την Παρασκευή τη λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών
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Οι προσγειώσεις και απογειώσεις από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών διακόπηκαν για μισή ώρα το βράδυ της Παρασκευής, αφότου εντοπίστηκε ένα drone στην περιοχή, ανέφερε σήμερα ο διαχειριστής της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes, σχεδόν έναν χρόνο μετά από μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που είχαν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στη χώρα.

Ενεργοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τα drones, η οποία περιλαμβάνει τη διακοπή της κυκλοφορίας στον διάδρομο προσγείωσης έως και 30 λεπτά μετά την τελευταία παρατήρηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Κουρτ Βέρβιλγκεν.

Ο εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει άλλες λεπτομέρειες για το είδος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους ή το πόσες πτήσεις εκτράπηκαν. Το drone εξαφανίστηκε έπειτα από λίγο, πρόσθεσε.



Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, οι βελγικές αρχές ανακοίνωσαν την αγορά αμυντικών drones καμικάζι από μια λετονική εταιρεία, αφότου μια σειρά από παρόμοιες εισβολές κοντά σε πολιτικά αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και έναν πυρηνικό σταθμό τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προκαλέσει διαταραχές και είχαν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια. Βέλγοι αξιωματούχοι υποστήριξαν τότε ότι τα περιστατικά αυτά έφεραν τα χαρακτηριστικά ρωσικής παρέμβασης, αλλά παραδέχτηκαν ότι δεν είχαν καμία απόδειξη για αυτό. Η Ρωσία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της.
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