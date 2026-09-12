Ένα drone διατάραξε την Παρασκευή τη λειτουργία του αεροδρομίου των Βρυξελλών

Ενεργοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τα drones, η οποία περιλαμβάνει τη διακοπή της κυκλοφορίας στον διάδρομο προσγείωσης έως και 30 λεπτά μετά την τελευταία παρατήρηση, δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου