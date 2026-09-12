Δραματική διάσωση στην Αλάσκα: 15χρονος βρέθηκε ζωντανός μετά από δύο ημέρες πάνω σε αναποδογυρισμένη βάρκα

Νεκροί ο αδελφός και ο ξάδελφός του - Διασώθηκε στα παγωμένα νερά της Βερίγγειου Θάλασσας





Ο Ντέρεκ Πάρκερ Αγκνάνγκα, όπως είναι το όνομα του ανήλικου, είχε βγει για ψάρεμα μαζί με τον 35χρονο αδελφό του, Σίντνεϊ Κουλοουίγι, και έναν ξάδελφό τους. Η μικρή βάρκα είχε αναχωρήσει την Παρασκευή από το χωριό Σαβούνγκα, στο νησί του Αγίου Λαυρεντίου, με προγραμματισμένη επιστροφή νωρίς την Κυριακή. Όταν οι τρεις άνδρες δεν επέστρεψαν, οι συγγενείς τους ενημέρωσαν τις αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης.







Ο 15χρονος κατάφερε να ανέβει πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος και παρέμεινε εκεί, χωρίς φαγητό και νερό, περιμένοντας βοήθεια. Το νερό στην περιοχή είχε θερμοκρασία περίπου 10 βαθμών Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσκόλευαν την επιχείρηση εντοπισμού.







Ο καπετάνιος του αλιευτικού σκάφους Northwest Explorer, Άνταμ Γουάιτ, που συμμετείχε στη έρευνα και στην



Όπως ανέφερε, ο ανήλικος, με τα δόντια του να τρίζουν από το κρύο, του είπε ότι ο αδελφός του βρισκόταν ακόμη κάτω από την αναποδογυρισμένη βάρκα, ενώ ο ξάδελφός του είχε χάσει τη ζωή του την προηγούμενη νύχτα.



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Η Ακτοφυλακή έριξε σχεδίες και εξοπλισμό επιβίωσης στην περιοχή. Ωστόσο, ο έφηβος ήταν πλέον τόσο εξαντλημένος που δεν μπορούσε να κολυμπήσει και να φτάσει μέχρι τη σχεδία.



Το Northwest Explorer έφτασε στο σημείο και το πλήρωμα κατάφερε να τον τραβήξει από τη βάρκα και να τον μεταφέρει στο πλοίο. Οι διασώστες τον τύλιξαν με ζεστές πετσέτες και χρησιμοποίησαν θερμαντικά μέσα, καθώς παρουσίαζε μέτρια υποθερμία.



Οι σοροί του 35χρονου Σίντνεϊ Κουλοουίγι και του 34χρονου ξαδέλφου του, Μπάρτον Ρουκούκ, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν μετά τον εντοπισμό του 15χρονου. Ο Ντέρεκ συνήθιζε να πηγαίνει για ψάρεμα με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον οποίο θεωρούσε σημαντική πατρική φιγούρα μετά τον θάνατο του πατέρα τους.



Δραματική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στα παγωμένα νερά της Βερίγγειου Θάλασσας, στα ανοιχτά της Αλάσκας , όταν ένας 15χρονος επέζησε για περίπου δύο ημέρες πάνω σε μια αναποδογυρισμένη βάρκα, μετά το ναυάγιο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο μεγαλύτερος αδελφός του και ο ξάδελφός του.Ο Ντέρεκ Πάρκερ Αγκνάνγκα, όπως είναι το όνομα του ανήλικου, είχε βγει για ψάρεμα μαζί με τον 35χρονο αδελφό του, Σίντνεϊ Κουλοουίγι, και έναν ξάδελφό τους. Η μικρή βάρκα είχε αναχωρήσει την Παρασκευή από το χωριό Σαβούνγκα, στο νησί του Αγίου Λαυρεντίου, με προγραμματισμένη επιστροφή νωρίς την Κυριακή. Όταν οι τρεις άνδρες δεν επέστρεψαν, οι συγγενείς τους ενημέρωσαν τις αρχές και ξεκίνησε επιχείρηση αναζήτησης.Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η βάρκα αναποδογύρισε. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ συγγενής της οικογένειας ανέφερε ότι μια πετονιά μπλέχτηκε στον κινητήρα, προκαλώντας πρόβλημα στη βάρκα.Ο 15χρονος κατάφερε να ανέβει πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος και παρέμεινε εκεί, χωρίς φαγητό και νερό, περιμένοντας βοήθεια. Το νερό στην περιοχή είχε θερμοκρασία περίπου 10 βαθμών Κελσίου, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσκόλευαν την επιχείρηση εντοπισμού.Ο καπετάνιος του αλιευτικού σκάφους Northwest Explorer, Άνταμ Γουάιτ, που συμμετείχε στη έρευνα και στην διάσωση , περιέγραψε ότι ο έφηβος ήταν εμφανώς εξαντλημένος και παρουσίαζε συμπτώματα υποθερμίας.Όπως ανέφερε, ο ανήλικος, με τα δόντια του να τρίζουν από το κρύο, του είπε ότι ο αδελφός του βρισκόταν ακόμη κάτω από την αναποδογυρισμένη βάρκα, ενώ ο ξάδελφός του είχε χάσει τη ζωή του την προηγούμενη νύχτα.Αεροσκάφη και ελικόπτερα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής ξεκίνησαν την αναζήτηση, καθώς οι τρεις ψαράδες είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι. Τη Δευτέρα, περίπου στις 10:30 το πρωί, αεροσκάφος εντόπισε τον 15χρονο πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος, περίπου 6,5 χιλιόμετρα από τις ακτές του Αγίου Λαυρεντίου.Η Ακτοφυλακή έριξε σχεδίες και εξοπλισμό επιβίωσης στην περιοχή. Ωστόσο, ο έφηβος ήταν πλέον τόσο εξαντλημένος που δεν μπορούσε να κολυμπήσει και να φτάσει μέχρι τη σχεδία.Το Northwest Explorer έφτασε στο σημείο και το πλήρωμα κατάφερε να τον τραβήξει από τη βάρκα και να τον μεταφέρει στο πλοίο. Οι διασώστες τον τύλιξαν με ζεστές πετσέτες και χρησιμοποίησαν θερμαντικά μέσα, καθώς παρουσίαζε μέτρια υποθερμία.Οι σοροί του 35χρονου Σίντνεϊ Κουλοουίγι και του 34χρονου ξαδέλφου του, Μπάρτον Ρουκούκ, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν μετά τον εντοπισμό του 15χρονου. Ο Ντέρεκ συνήθιζε να πηγαίνει για ψάρεμα με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον οποίο θεωρούσε σημαντική πατρική φιγούρα μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Η μητέρα του, Βίνα Κουλοουίγι, χαρακτήρισε τον γιο της «επιζώντα» και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των ημερών που παρέμεινε στη θάλασσα δεν είχε φάει ούτε είχε πιει νερό.



Στο μικρό χωριό της Σαβούνγκα, όπου ζουν περίπου 800 άνθρωποι, η είδηση ότι ο 15χρονος βρέθηκε ζωντανός προκάλεσε ανακούφιση, αλλά η χαρά συνοδεύτηκε από το πένθος για την απώλεια των δύο άλλων μελών της οικογένειας.