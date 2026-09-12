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Έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο
Έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο
Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επικαλούμενα αξιωματούχο της εταιρείας EMCO, ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση που διαχειρίζεται η εταιρεία - Έκρηξη είχε σημειωθεί και σε άλλη εγκατάσταση της EMCO τον περασμένο μήνα
Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης όπλων στην κεντρική Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είναι η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώνεται σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα.
«Αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά βρίσκεται στον χώρο της αποθηκευτικής βάσης του εργοστασίου. Μεταδίδεται από αποθήκη σε αποθήκη», δήλωσε σε δημοσιογράφους τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου η περιφερειάρχης του Γκάμπροβο, Κριστίνα Σιντόροβα.
Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με την EMCO για σχόλιο.
Η EMCO διοικείται από τον Βούλγαρο έμπορο όπλων Εμιλιάν Γκέμπρεφ, για τον οποίο οι βουλγαρικές εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν αποτέλεσε στόχο επιθέσεων εναντίον των εγκαταστάσεών του από Ρώσους πράκτορες.
Το 2024, η Βουλγαρία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης έξι ρώσων πολιτών που κατηγορούνταν για ανάμιξη στην καταστροφή αποθηκών όπλων της EMCO, στις οποίες ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία, στο διάστημα από το 2011 ως το 2020.
Εισαγγελείς είχαν πει τότε ότι μπορούσαν εύλογα να υποθέσουν πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στις εκρήξεις στη Βουλγαρία, μια απόπειρα δηλητηρίασης του Γκέμπρεφ το 2015 και σε εκρήξεις που είχαν σημειωθεί το 2014 σε αποθήκες πυρομαχικών στην Τσεχική Δημοκρατία.
Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κοντά στο χωριό Τσάρεβα Λιβάντα.
«Αυτή τη στιγμή, η πυρκαγιά βρίσκεται στον χώρο της αποθηκευτικής βάσης του εργοστασίου. Μεταδίδεται από αποθήκη σε αποθήκη», δήλωσε σε δημοσιογράφους τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου η περιφερειάρχης του Γκάμπροβο, Κριστίνα Σιντόροβα.
Στο επίκεντρο και πάλι η EMCOΤοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επικαλούμενα αξιωματούχο της εταιρείας EMCO, ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση που διαχειρίζεται η εταιρεία. Σημειώνεται ότι έκρηξη είχε σημειωθεί και σε άλλη εγκατάσταση της EMCO τον περασμένο μήνα.
Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει άμεσα με την EMCO για σχόλιο.
Η EMCO διοικείται από τον Βούλγαρο έμπορο όπλων Εμιλιάν Γκέμπρεφ, για τον οποίο οι βουλγαρικές εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι στο παρελθόν αποτέλεσε στόχο επιθέσεων εναντίον των εγκαταστάσεών του από Ρώσους πράκτορες.
Το 2024, η Βουλγαρία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης έξι ρώσων πολιτών που κατηγορούνταν για ανάμιξη στην καταστροφή αποθηκών όπλων της EMCO, στις οποίες ήταν αποθηκευμένα πυρομαχικά που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ουκρανία και τη Γεωργία, στο διάστημα από το 2011 ως το 2020.
Εισαγγελείς είχαν πει τότε ότι μπορούσαν εύλογα να υποθέσουν πως υπάρχει σχέση ανάμεσα στις εκρήξεις στη Βουλγαρία, μια απόπειρα δηλητηρίασης του Γκέμπρεφ το 2015 και σε εκρήξεις που είχαν σημειωθεί το 2014 σε αποθήκες πυρομαχικών στην Τσεχική Δημοκρατία.
Η Μόσχα έχει απορρίψει τις κατηγορίες.
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