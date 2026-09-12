Έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων στη Βουλγαρία, δείτε βίντεο

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, επικαλούμενα αξιωματούχο της εταιρείας EMCO, ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση που διαχειρίζεται η εταιρεία - Έκρηξη είχε σημειωθεί και σε άλλη εγκατάσταση της EMCO τον περασμένο μήνα