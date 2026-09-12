ΗΠΑ: Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας κατηγορεί την δημοκρατική βουλευτή Ίλχαν Ομάρ ότι «παντρεύτηκε τον αδελφό της»

Ο Μαρκγουέιν Μάλιν υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ομοσπονδιακή έρευνα για πιθανή μεταναστευτική απάτη – Η Δημοκρατική βουλευτής απορρίπτει εδώ και χρόνια ως «παράλογο και προσβλητικό» τον ισχυρισμό

Νέα διάσταση παίρνει η πολυετής αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό παρελθόν της Δημοκρατικής βουλευτού καθώς ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Μαρκγουέιν Μάλιν, υποστήριξε ότι η πολιτικός από τη Μινεσότα «παντρεύτηκε τον αδελφό της» προκειμένου



Μιλώντας στον συντηρητικό podcaster Μπένι Τζόνσον, στο περιθώριο του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλας, ο Μάλιν υποστήριξε ότι οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση και εμφανίστηκε βέβαιος για τον επίμαχο ισχυρισμό.



«Γνωρίζουμε ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της για να προσπαθήσει να τον φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πρώην σύζυγος της Ομάρ ζει σήμερα στο Λονδίνο.







«Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την υπόθεση, όσον αφορά συνολικά την οικογενειακή μετανάστευση και πιθανώς κάποια παράνομη δραστηριότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν εξαρχής στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.



Το ενδεχόμενο απέλασης Ο Μάλιν άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση να έχει συνέπειες ακόμη και για την αμερικανική υπηκοότητα της Ομάρ, εφόσον οι αρχές αποδείξουν ότι είχε δοθεί ψευδής πληροφόρηση κατά τη διαδικασία μετανάστευσης ή πολιτογράφησης.



«Αν έχεις πει ψέματα για συγκεκριμένα πράγματα στην αίτησή σου, αυτό δεν παραγράφεται. Αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν έπρεπε εξαρχής να βρίσκεσαι εδώ, θα σε απελάσουμε», είπε.



Την ίδια ώρα, έσπευσε να τονίσει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως οποιαδήποτε απόφαση για περαιτέρω νομικές κινήσεις θα πρέπει, όπως είπε, να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε πολιτικά κίνητρα.



«Αν πρόκειται να προχωρήσουμε μια υπόθεση, θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται για πολιτική υπόθεση αλλά για πραγματική υπόθεση, επειδή κάποιος έκανε κάτι παράνομο», ανέφερε.







Ο επίμαχος γάμος και οι καταγγελίες Οι ισχυρισμοί επικεντρώνονται στον Άχμεντ Νουρ Σαΐντ Έλμι, τον οποίο η Ομάρ παντρεύτηκε νόμιμα τον Φεβρουάριο του 2009. Η ίδια έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί ότι ο Έλμι είναι αδελφός της. «Οι υπαινιγμοί ότι ο Άχμεντ Νουρ Σαΐντ Έλμι είναι αδελφός μου είναι παράλογοι και προσβλητικοί», είχε δηλώσει ήδη από το 2016.



Η Ομάρ έχει περιγράψει τη σχέση της με τον Έλμι ως σύντομη, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε διάσταση κατά το μεγαλύτερο μέρος του γάμου τους. Ο γάμος τους λύθηκε επίσημα το 2017.



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Οι καταγγελίες ότι η Ομάρ και ο Έλμι ήταν αδέλφια είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν τουλάχιστον από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, αρχικά σε διαδικτυακές κοινότητες της σομαλικής διασποράς.



Το 2020, ο Σομαλός blogger και παράγοντας της κοινότητας της Μινεσότα Αμπντιχακίμ Οσμάν είχε υποστηρίξει ότι γνώριζε την Ομάρ από τα χρόνια που μεγάλωναν στη Μινεσότα και ότι εκείνη παρουσίαζε τον Έλμι σε μέλη της κοινότητας ως αδελφό της από το Λονδίνο. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμό που η βουλευτής έχει απορρίψει.



Τραμπ και Βανς έχουν επαναφέρει την υπόθεση Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στην πολιτική αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να έχουν επίσης υιοθετήσει δημοσίως τις καταγγελίες περί μεταναστευτικής απάτης.



παίρνει ηγύρω από τοτης Iλχάν Ομάρ, καθώς οτων ΗΠΑ, , υποστήριξε ότι η πολιτικός από τη Μινεσότα «παντρεύτηκε τον αδελφό της» προκειμένου να τον βοηθήσει να μεταναστεύσει στις ΗΠΑ, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απέλασής της εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε παράνομη ενέργεια.Μιλώντας στον συντηρητικό podcaster, στο περιθώριο του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλας, ο Μάλιν υποστήριξε ότι οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση και εμφανίστηκε βέβαιος για τον επίμαχο ισχυρισμό.«Γνωρίζουμε ότι παντρεύτηκε τον αδελφό της για να προσπαθήσει να τον φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πρώην σύζυγος της Ομάρ ζει σήμερα στο Λονδίνο.Σύμφωνα με τον υπουργό, η έρευνα δεν περιορίζεται στον συγκεκριμένο γάμο, αλλά μπορεί να επεκταθεί και στις συνθήκες υπό τις οποίες μέλη της οικογένειας της Ομάρ μετανάστευσαν στις ΗΠΑ.«Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα σε αυτή την υπόθεση, όσον αφορά συνολικά την οικογενειακή μετανάστευση και πιθανώς κάποια παράνομη δραστηριότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν εξαρχής στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.Ο Μάλιν άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο η υπόθεση να έχει συνέπειες ακόμη και, εφόσον οι αρχές αποδείξουν ότι είχε δοθεί ψευδής πληροφόρηση κατά τη διαδικασία«Αν έχεις πει ψέματα για συγκεκριμένα πράγματα στην αίτησή σου, αυτό δεν παραγράφεται. Αν μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν έπρεπε εξαρχής να βρίσκεσαι εδώ, θα σε απελάσουμε», είπε.Την ίδια ώρα, έσπευσε να τονίσει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και πως οποιαδήποτε απόφαση για περαιτέρω νομικές κινήσεις θα πρέπει, όπως είπε, να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε πολιτικά κίνητρα.«Αν πρόκειται να προχωρήσουμε μια υπόθεση, θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται για πολιτική υπόθεση αλλά για πραγματική υπόθεση, επειδή κάποιος έκανε κάτι παράνομο», ανέφερε.Η Ομάρ, η οποία γεννήθηκε στη Σομαλία, απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 2000, σε ηλικία 17 ετών.Οι ισχυρισμοί επικεντρώνονται στον, τον οποίο η Ομάρ παντρεύτηκε νόμιμα τον Φεβρουάριο του 2009. Η ίδια έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί ότι ο Έλμι είναι αδελφός της. «Οι υπαινιγμοί ότι ο Άχμεντ Νουρ Σαΐντ Έλμι είναι αδελφός μου είναι παράλογοι και προσβλητικοί», είχε δηλώσει ήδη από το 2016.Η Ομάρ έχει περιγράψει τη σχέση της με τον Έλμι ως σύντομη, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν σε διάσταση κατά το μεγαλύτερο μέρος του γάμου τους. Ο γάμος τους λύθηκε επίσημα το 2017.Έναν μήνα αργότερα, τον Ιανουάριο του 2018, η Ομάρ παντρεύτηκε νομικά τον Άχμεντ Αμπντισαλάν Χίρσι, με τον οποίο είχε προηγουμένως αποκτήσει παιδιά.Οι καταγγελίες ότι η Ομάρ και ο Έλμι ήταν αδέλφια είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν τουλάχιστον από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, αρχικά σε διαδικτυακές κοινότητες της σομαλικής διασποράς.Το 2020, ο Σομαλός blogger και παράγοντας της κοινότητας της Μινεσόταείχε υποστηρίξει ότι γνώριζε την Ομάρ από τα χρόνια που μεγάλωναν στη Μινεσότα και ότι εκείνη παρουσίαζε τον Έλμι σε μέλη της κοινότητας ως αδελφό της από το Λονδίνο. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμό που η βουλευτής έχει απορρίψει.Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στην πολιτική αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να έχουν επίσης υιοθετήσει δημοσίως τις καταγγελίες περί μεταναστευτικής απάτης.

Ο Βανς είχε δηλώσει τον Μάρτιο ότι θεωρεί πως η Ομάρ «διέπραξε μεταναστευτική απάτη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών», ενώ και ο Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια ότι πιστεύει πως η Δημοκρατική βουλευτής «παντρεύτηκε τον αδελφό της».



Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ομάρ δεν έχει καταδικαστεί για μεταναστευτική απάτη και η ίδια χαρακτηρίζει τις σχετικές καταγγελίες πολιτικά υποκινούμενες.



Η απάτη μέσω εικονικού γάμου αποτελεί ομοσπονδιακό αδίκημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών και χρηματικό πρόστιμο έως 250.000 δολάρια.