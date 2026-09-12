Τραμπ: «Ναι» σε κινεζικά εργοστάσια αυτοκινήτων στις ΗΠΑ – «Αρκεί να προσλαμβάνουν Αμερικανούς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να παράγονται κινεζικά αυτοκίνητα επί αμερικανικού εδάφους, απορρίπτοντας όμως την κατασκευή τους στο Μεξικό με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ