Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Οκλαχόμα: 11χρονη πυροβόλησε και σκότωσε τον 15χρονο αδελφό της
Οκλαχόμα: 11χρονη πυροβόλησε και σκότωσε τον 15χρονο αδελφό της
Δεν έχει διευκρινιστεί τι προηγήθηκε του πυροβολισμού
Μια τραγωδία με πρωταγωνιστές δύο ανήλικα αδέλφια σημειώθηκε στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όπου ένα 11χρονο κορίτσι συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας του 15χρονου αδελφού της, σύμφωνα με την αστυνομία.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στην πόλη Έντμοντ, περίπου 15 μίλια βόρεια του κέντρου της Οκλαχόμα Σίτι. Το Αστυνομικό Τμήμα του Έντμοντ ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση για πυροβολισμό σε κατοικημένη περιοχή περίπου στις 4 το απόγευμα.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 15χρονο νεκρό, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και για τον εντοπισμό του δράστη.
Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, οι ερευνητές προχώρησαν στη σύλληψη της 11χρονης αδελφής του θύματος.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού.
Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, οι αρχές δεν είχαν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, καθώς η υπόθεση αφορά ανηλίκους.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο που οδήγησε στον πυροβολισμό του 15χρονου από την 11χρονη αδερφή του. Ούτε η αστυνομία ούτε η Εισαγγελία της Κομητείας Οκλαχόμα έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι προηγήθηκε της τραγωδίας.
Η Εισαγγελία θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα σχετικά με την υπόθεση και εάν θα ασκηθεί επίσημη δίωξη.
Οι αρχές υπογραμμίζουν παράλληλα ότι η νομοθεσία της Οκλαχόμα περιορίζει τις πληροφορίες που μπορούν να δημοσιοποιηθούν όταν μια υπόθεση αφορά τόσο μικρή ηλικία, τόσο για την ανήλικη που συνελήφθη όσο και για το φερόμενο ως θύμα.
«Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια τραγική κατάσταση για την εμπλεκόμενη οικογένεια. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους καθώς πενθούν αυτή την τραγωδία», ανέφερε η Αστυνομία του Έντμοντ.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου στην πόλη Έντμοντ, περίπου 15 μίλια βόρεια του κέντρου της Οκλαχόμα Σίτι. Το Αστυνομικό Τμήμα του Έντμοντ ανακοίνωσε ότι έλαβε κλήση για πυροβολισμό σε κατοικημένη περιοχή περίπου στις 4 το απόγευμα.
Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 15χρονο νεκρό, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση και για τον εντοπισμό του δράστη.
Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, οι ερευνητές προχώρησαν στη σύλληψη της 11χρονης αδελφής του θύματος.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης ανηλίκων και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού.
Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, οι αρχές δεν είχαν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, καθώς η υπόθεση αφορά ανηλίκους.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο που οδήγησε στον πυροβολισμό του 15χρονου από την 11χρονη αδερφή του. Ούτε η αστυνομία ούτε η Εισαγγελία της Κομητείας Οκλαχόμα έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι προηγήθηκε της τραγωδίας.
Η Εισαγγελία θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα σχετικά με την υπόθεση και εάν θα ασκηθεί επίσημη δίωξη.
Οι αρχές υπογραμμίζουν παράλληλα ότι η νομοθεσία της Οκλαχόμα περιορίζει τις πληροφορίες που μπορούν να δημοσιοποιηθούν όταν μια υπόθεση αφορά τόσο μικρή ηλικία, τόσο για την ανήλικη που συνελήφθη όσο και για το φερόμενο ως θύμα.
«Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια τραγική κατάσταση για την εμπλεκόμενη οικογένεια. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους καθώς πενθούν αυτή την τραγωδία», ανέφερε η Αστυνομία του Έντμοντ.
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