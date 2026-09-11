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Έχουν ρημάξει τα κομμωτήρια στην Μελβούρνη, κλέβουν περούκες και extensions χιλιάδων δολαρίων κατά παραγγελία
Έχουν ρημάξει τα κομμωτήρια στην Μελβούρνη, κλέβουν περούκες και extensions χιλιάδων δολαρίων κατά παραγγελία
Στοχευμένες διαρρήξεις σε κομμωτήρια – Οι δράστες αρπάζουν ακριβά προϊόντα μαλλιών και εξοπλισμό, που φέρεται να μεταπωλείται στη μαύρη αγορά
Μια ασυνήθιστη μορφή εγκληματικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο στη Μελβούρνη, καθώς διαρρήκτες έχουν βάλει στο στόχαστρο κομμωτήρια, κλέβοντας πολυτελείς περούκες, extensions και τρέσες μαλλιών αξίας χιλιάδων δολαρίων.
Μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταγραφεί αρκετές διαρρήξεις σε κομμωτήρια στην ευρύτερη περιοχή της Μελβούρνης, δύο από τις οποίες σημειώθηκαν την ίδια νύχτα, στις 9 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.
Οι δράστες διέρρηξαν τα κομμωτήρια Carla Lawson Hair Extensions, στην οδό Salmon στο Port Melbourne, και Frika Hair, στην οδό Clarendon στο South Melbourne, με διαφορά περίπου μισής ώρας, γύρω στις 3 τα ξημερώματα.
Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε το news.com.au καταγράφουν έναν άνδρα να μπαίνει στο Carla Lawson Hair Extensions, χρησιμοποιώντας την είσοδο του καταστήματος και κρατώντας φακό και έναν κουβά.
Ο δράστης κατευθύνθηκε αμέσως σε ράφι όπου βρίσκονταν κρεμασμένα δεκάδες σετ μαλλιών. Η κίνησή του ενεργοποίησε τον συναγερμό του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να τον αποτρέψει και συνέχισε το έργο του, ψάχνοντας στα ντουλάπια και στη συνέχεια άρχισε να αφαιρεί επιπλέον τρέσες.
Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ένας δεύτερος άνδρας εμφανίστηκε στο κατάστημα και τον βοήθησε να μεταφέρει δεκάδες περούκες από ένα συρτάρι σε ένα μεγάλο σάκο.
Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά περίπου τρία λεπτά, με τους δύο άνδρες να αποχωρούν βιαστικά, αφήνοντας μάλιστα ορισμένα από τα κλεμμένα αντικείμενα στο πάτωμα. Εκτός από τις τρέσες, σύμφωνα με την Αστυνομία της Βικτώριας, οι δράστες αφαίρεσαν και δύο φορητούς υπολογιστές.
Ο ιδρυτής της Carla Lawson Hair Extensions, Stuart Lawson, δήλωσε ότι μια «συντηρητική εκτίμηση» ανεβάζει τη ζημιά από τη διάρρηξη σε περισσότερα από 50.000 αυστραλιανά δολάρια.
Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των προϊόντων που έκλεψαν οι δράστες ήταν ειδικές παραγγελίες, οι οποίες προορίζονταν για πελάτες που είχαν κλείσει ραντεβού τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
Η επιχείρηση χρειάστηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, να επικοινωνήσει με τους πελάτες που επηρεάστηκαν και να επαναπρογραμματίσει τα ραντεβού τους, ενώ παράλληλα ξεκίνησε καταγραφή των προϊόντων που έχουν κλαπεί.
Μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταγραφεί αρκετές διαρρήξεις σε κομμωτήρια στην ευρύτερη περιοχή της Μελβούρνης, δύο από τις οποίες σημειώθηκαν την ίδια νύχτα, στις 9 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία στους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.
Οι δράστες διέρρηξαν τα κομμωτήρια Carla Lawson Hair Extensions, στην οδό Salmon στο Port Melbourne, και Frika Hair, στην οδό Clarendon στο South Melbourne, με διαφορά περίπου μισής ώρας, γύρω στις 3 τα ξημερώματα.
Πλάνα από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε το news.com.au καταγράφουν έναν άνδρα να μπαίνει στο Carla Lawson Hair Extensions, χρησιμοποιώντας την είσοδο του καταστήματος και κρατώντας φακό και έναν κουβά.
Ο δράστης κατευθύνθηκε αμέσως σε ράφι όπου βρίσκονταν κρεμασμένα δεκάδες σετ μαλλιών. Η κίνησή του ενεργοποίησε τον συναγερμό του καταστήματος, χωρίς ωστόσο να τον αποτρέψει και συνέχισε το έργο του, ψάχνοντας στα ντουλάπια και στη συνέχεια άρχισε να αφαιρεί επιπλέον τρέσες.
Περίπου δύο λεπτά αργότερα, ένας δεύτερος άνδρας εμφανίστηκε στο κατάστημα και τον βοήθησε να μεταφέρει δεκάδες περούκες από ένα συρτάρι σε ένα μεγάλο σάκο.
Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά περίπου τρία λεπτά, με τους δύο άνδρες να αποχωρούν βιαστικά, αφήνοντας μάλιστα ορισμένα από τα κλεμμένα αντικείμενα στο πάτωμα. Εκτός από τις τρέσες, σύμφωνα με την Αστυνομία της Βικτώριας, οι δράστες αφαίρεσαν και δύο φορητούς υπολογιστές.
Ο ιδρυτής της Carla Lawson Hair Extensions, Stuart Lawson, δήλωσε ότι μια «συντηρητική εκτίμηση» ανεβάζει τη ζημιά από τη διάρρηξη σε περισσότερα από 50.000 αυστραλιανά δολάρια.
Ζημιά άνω των 50.000 δολαρίων
Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των προϊόντων που έκλεψαν οι δράστες ήταν ειδικές παραγγελίες, οι οποίες προορίζονταν για πελάτες που είχαν κλείσει ραντεβού τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
Η επιχείρηση χρειάστηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, να επικοινωνήσει με τους πελάτες που επηρεάστηκαν και να επαναπρογραμματίσει τα ραντεβού τους, ενώ παράλληλα ξεκίνησε καταγραφή των προϊόντων που έχουν κλαπεί.
Πρόκειται, μάλιστα, για τη δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο κομμωτήριο γίνεται στόχος διάρρηξης, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.
Ο Lawson ανέφερε ότι μετά την προηγούμενη κλοπή είχαν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας και πλέον η επιχείρηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την περαιτέρω θωράκιση του χώρου.
Η οικονομική ζημιά δεν περιορίζεται, ωστόσο, στα κλεμμένα προϊόντα. Ορισμένοι πελάτες έχουν ζητήσει την επιστροφή των προκαταβολών τους, καθώς οι παραγγελίες τους αφορούσαν ειδικές περιστάσεις, όπως γάμους, και η επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις συμφωνημένες ημερομηνίες.
Η Αστυνομία της Βικτώριας εκτιμά ότι οι ίδιοι δράστες ενδέχεται να κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στο Frika Hair, στο South Melbourne, περίπου δέκα λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο. Από το δεύτερο κομμωτήριο φέρεται να έκλεψαν περισσότερες τρέσες, εργαλεία και προϊόντα κομμωτικής, καθώς και μετρητά και ένα στερεοφωνικό.
Το περιστατικό αποτελεί μέρος μιας σειράς διαρρήξεων σε κομμωτήρια που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.
Η διευθύνουσα σύμβουλος του Australian Hairdressing Council, Fiona Beames, δήλωσε ότι πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται πως είναι «μόνο θέμα χρόνου» μέχρι να βρεθούν και οι ίδιοι στο στόχαστρο.
Όπως εξήγησε, οι δράστες αναζητούν αντικείμενα μεγάλης αξίας τα οποία μπορούν να μεταπωληθούν στη μαύρη αγορά.
Τα extensions και οι τρέσες είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους κλέφτες, καθώς, ανάλογα με την ποιότητά τους, ένα πακέτο μπορεί να κοστίζει από 500 έως 2.000 δολάρια, ενώ παράλληλα είναι ελαφριά και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα μέσα σε μια τσάντα.
Εκτός από τα μαλλιά, στο στόχαστρο μπαίνουν και επαγγελματικά εργαλεία. Ορισμένα σετ ψαλιδιών μπορούν να κοστίζουν έως και 3.000 δολάρια, ενώ πιστολάκια και ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ποιότητας μπορεί να έχουν αξία περίπου 1.000 δολαρίων.
Ορισμένα κομμωτήρια έχουν πλέον περιορίσει την έκθεση ακριβών προϊόντων στις βιτρίνες και τα αποθηκεύουν σε χώρους στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο οι εργαζόμενοι.
Η εθνική πρόεδρος της Hair and Beauty Australia, Maureen Harding, εκφράζει την ανησυχία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστες μπορεί να έχουν λάβει «παραγγελίες» για συγκεκριμένα προϊόντα, με σκοπό τη μεταπώλησή τους.
Όπως ανέφερε, τα περιστατικά αυτά δεν είναι καινούργια, καθώς κλοπές από κομμωτήρια καταγράφονται στη Μελβούρνη εδώ και χρόνια. Η ίδια έχει βιώσει ανάλογα περιστατικά στα 46 χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο, με τους δράστες να αφαιρούν ακριβά επαγγελματικά πιστολάκια και ψαλίδια.
Ο Lawson ανέφερε ότι μετά την προηγούμενη κλοπή είχαν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας και πλέον η επιχείρηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την περαιτέρω θωράκιση του χώρου.
Η οικονομική ζημιά δεν περιορίζεται, ωστόσο, στα κλεμμένα προϊόντα. Ορισμένοι πελάτες έχουν ζητήσει την επιστροφή των προκαταβολών τους, καθώς οι παραγγελίες τους αφορούσαν ειδικές περιστάσεις, όπως γάμους, και η επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις συμφωνημένες ημερομηνίες.
Η Αστυνομία της Βικτώριας εκτιμά ότι οι ίδιοι δράστες ενδέχεται να κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στο Frika Hair, στο South Melbourne, περίπου δέκα λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο. Από το δεύτερο κομμωτήριο φέρεται να έκλεψαν περισσότερες τρέσες, εργαλεία και προϊόντα κομμωτικής, καθώς και μετρητά και ένα στερεοφωνικό.
Το περιστατικό αποτελεί μέρος μιας σειράς διαρρήξεων σε κομμωτήρια που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες.
Η διευθύνουσα σύμβουλος του Australian Hairdressing Council, Fiona Beames, δήλωσε ότι πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται πως είναι «μόνο θέμα χρόνου» μέχρι να βρεθούν και οι ίδιοι στο στόχαστρο.
Όπως εξήγησε, οι δράστες αναζητούν αντικείμενα μεγάλης αξίας τα οποία μπορούν να μεταπωληθούν στη μαύρη αγορά.
Τα extensions και οι τρέσες είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους κλέφτες, καθώς, ανάλογα με την ποιότητά τους, ένα πακέτο μπορεί να κοστίζει από 500 έως 2.000 δολάρια, ενώ παράλληλα είναι ελαφριά και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα μέσα σε μια τσάντα.
Εκτός από τα μαλλιά, στο στόχαστρο μπαίνουν και επαγγελματικά εργαλεία. Ορισμένα σετ ψαλιδιών μπορούν να κοστίζουν έως και 3.000 δολάρια, ενώ πιστολάκια και ηλεκτρικές συσκευές υψηλής ποιότητας μπορεί να έχουν αξία περίπου 1.000 δολαρίων.
Ορισμένα κομμωτήρια έχουν πλέον περιορίσει την έκθεση ακριβών προϊόντων στις βιτρίνες και τα αποθηκεύουν σε χώρους στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο οι εργαζόμενοι.
Η εθνική πρόεδρος της Hair and Beauty Australia, Maureen Harding, εκφράζει την ανησυχία ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι δράστες μπορεί να έχουν λάβει «παραγγελίες» για συγκεκριμένα προϊόντα, με σκοπό τη μεταπώλησή τους.
Όπως ανέφερε, τα περιστατικά αυτά δεν είναι καινούργια, καθώς κλοπές από κομμωτήρια καταγράφονται στη Μελβούρνη εδώ και χρόνια. Η ίδια έχει βιώσει ανάλογα περιστατικά στα 46 χρόνια που δραστηριοποιείται στον χώρο, με τους δράστες να αφαιρούν ακριβά επαγγελματικά πιστολάκια και ψαλίδια.
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