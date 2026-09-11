Δείτε βίντεο: Ο διάσημος τσελίστας Γιο-Γιο Μα συνόδευσε μουσικά το προσκλητήριο νεκρών στην επέτειο των 25 χρόνων της 11ης Σεπτεμβρίου

Η μουσική του Μπαχ συνόδευσε την τελετή μνήμης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στη στιγμή κατά την οποία συγγενείς και παρευρισκόμενοι άκουγαν ένα προς ένα τα ονόματα των θυμάτων