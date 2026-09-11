Δείτε βίντεο: Ο διάσημος τσελίστας Γιο-Γιο Μα συνόδευσε μουσικά το προσκλητήριο νεκρών στην επέτειο των 25 χρόνων της 11ης Σεπτεμβρίου
Δείτε βίντεο: Ο διάσημος τσελίστας Γιο-Γιο Μα συνόδευσε μουσικά το προσκλητήριο νεκρών στην επέτειο των 25 χρόνων της 11ης Σεπτεμβρίου
Η μουσική του Μπαχ συνόδευσε την τελετή μνήμης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στη στιγμή κατά την οποία συγγενείς και παρευρισκόμενοι άκουγαν ένα προς ένα τα ονόματα των θυμάτων
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά την τελετή μνήμης στη Νέα Υόρκη για τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Ο διεθνούς φήμης τσελίστας Γιο-Γιο Μα ερμήνευσε τη Σουίτα για τσέλο αρ. 2 του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, την ώρα που διαβάζονταν δυνατά τα ονόματα των περισσότερων από 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις.
Η μουσική του Μπαχ συνόδευσε την τελετή μνήμης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στη στιγμή κατά την οποία συγγενείς και παρευρισκόμενοι άκουγαν ένα προς ένα τα ονόματα των θυμάτων.
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Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, η Νέα Υόρκη τίμησε και πάλι όσους χάθηκαν, με τη μουσική του Γιο-Γιο Μα να γίνεται μέρος της συλλογικής μνήμης μιας από τις πιο τραυματικές ημέρες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο διεθνούς φήμης τσελίστας Γιο-Γιο Μα ερμήνευσε τη Σουίτα για τσέλο αρ. 2 του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, την ώρα που διαβάζονταν δυνατά τα ονόματα των περισσότερων από 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις.
Η μουσική του Μπαχ συνόδευσε την τελετή μνήμης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στη στιγμή κατά την οποία συγγενείς και παρευρισκόμενοι άκουγαν ένα προς ένα τα ονόματα των θυμάτων.
Δείτε βίντεο
Durante la cerimonia di commemorazione per i 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle a New York il violoncellista Yo-Yo Ma ha eseguito la Suite per violoncello n. 2 di Bach, mentre venivano letti ad alta volte i nomi delle oltre 3mila vittime pic.twitter.com/kl7bZuHb02— Sky tg24 (@SkyTG24) September 11, 2026
Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, η Νέα Υόρκη τίμησε και πάλι όσους χάθηκαν, με τη μουσική του Γιο-Γιο Μα να γίνεται μέρος της συλλογικής μνήμης μιας από τις πιο τραυματικές ημέρες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
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