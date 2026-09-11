Δείτε βίντεο: Ο διάσημος τσελίστας Γιο-Γιο Μα συνόδευσε μουσικά το προσκλητήριο νεκρών στην επέτειο των 25 χρόνων της 11ης Σεπτεμβρίου
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη 11η Σεπτεμβρίου Γιο-Γιο Μα

Δείτε βίντεο: Ο διάσημος τσελίστας Γιο-Γιο Μα συνόδευσε μουσικά το προσκλητήριο νεκρών στην επέτειο των 25 χρόνων της 11ης Σεπτεμβρίου

Η μουσική του Μπαχ συνόδευσε την τελετή μνήμης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στη στιγμή κατά την οποία συγγενείς και παρευρισκόμενοι άκουγαν ένα προς ένα τα ονόματα των θυμάτων

Δείτε βίντεο: Ο διάσημος τσελίστας Γιο-Γιο Μα συνόδευσε μουσικά το προσκλητήριο νεκρών στην επέτειο των 25 χρόνων της 11ης Σεπτεμβρίου
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά την τελετή μνήμης στη Νέα Υόρκη για τη συμπλήρωση 25 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο διεθνούς φήμης τσελίστας Γιο-Γιο Μα ερμήνευσε τη Σουίτα για τσέλο αρ. 2 του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, την ώρα που διαβάζονταν δυνατά τα ονόματα των περισσότερων από 3.000 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις.

Η μουσική του Μπαχ συνόδευσε την τελετή μνήμης, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη φόρτιση στη στιγμή κατά την οποία συγγενείς και παρευρισκόμενοι άκουγαν ένα προς ένα τα ονόματα των θυμάτων.

Δείτε βίντεο


Είκοσι πέντε χρόνια μετά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, η Νέα Υόρκη τίμησε και πάλι όσους χάθηκαν, με τη μουσική του Γιο-Γιο Μα να γίνεται μέρος της συλλογικής μνήμης μιας από τις πιο τραυματικές ημέρες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

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