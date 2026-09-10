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Η κυβέρνηση της Δανίας θέλει να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στο δημοτικό και το γυμνάσιο
Η κυβέρνηση της Δανίας θέλει να απαγορεύσει τα κινητά τηλέφωνα στο δημοτικό και το γυμνάσιο
Η ανακοίνωση αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που η απόδοση των νεαρών Δανών έχει καταγράψει ραγδαία πτώση στις διεθνείς κατατάξεις PISA, μια μελέτη που δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
H κυβέρνηση της Δανίας, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές ηλικίας κάτω των 15 ετών, θέλει να απαγορεύσει επίσης την παρουσία των κινητών τηλεφώνων στα δημοτικά και τα γυμνάσια, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός της χώρας.
«Αυτή η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων», δήλωσε η Μέτε Φρεντέρικσεν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.
Η απαγόρευση, η οποία αφορά μαθητές από την Α΄ Δημοτικού έως και το τέλος του Γυμνασίου, θα ισχύει τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προαύλιο, διευκρίνισε.
Η ανακοίνωση αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που η απόδοση των νεαρών Δανών έχει καταγράψει ραγδαία πτώση στις διεθνείς κατατάξεις PISA, μια μελέτη που δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η οποία έχει γίνει παγκόσμιο βαρόμετρο για την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Με βαθμολογία 478, η Δανία βρίσκεται λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 482 βαθμών.
«Τα αποτελέσματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι τα χειρότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί», επισήμανε ο υπουργός Παιδείας Μάγκνους Χέουνικε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
«Είμαι και εγώ η ίδια πεπεισμένη πως τα αποτελέσματα συνδέονται στενά με το γεγονός ότι στη Δανία, έχουμε μία από τις πιο συνδεδεμένες με το διαδίκτυο γενιές παιδιών», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.
«Εμείς, οι ενήλικες, επιτρέψαμε στα παιδιά και τους νέους να περνούν πάρα πολλές ώρες την ημέρα μπροστά από μία οθόνη», πρόσθεσε η ίδια.
«Αυτή η κυβέρνηση προτείνει την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων», δήλωσε η Μέτε Φρεντέρικσεν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.
Η απαγόρευση, η οποία αφορά μαθητές από την Α΄ Δημοτικού έως και το τέλος του Γυμνασίου, θα ισχύει τόσο μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο προαύλιο, διευκρίνισε.
Statsminister Mette Frederiksen lægger op til et totalt forbud mod private skærme og mobiltelefoner i folkeskoleklasser.— Berlingske (@berlingske) September 10, 2026
Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og i skolegården, siger hun.
📷 Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpixhttps://t.co/rMZHmW701h pic.twitter.com/h1xAVSqeop
Η ανακοίνωση αυτή λαμβάνει χώρα την ώρα που η απόδοση των νεαρών Δανών έχει καταγράψει ραγδαία πτώση στις διεθνείς κατατάξεις PISA, μια μελέτη που δημοσιεύεται κάθε τρία χρόνια από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η οποία έχει γίνει παγκόσμιο βαρόμετρο για την απόδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Με βαθμολογία 478, η Δανία βρίσκεται λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 482 βαθμών.
«Τα αποτελέσματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι τα χειρότερα που έχουν ποτέ καταγραφεί», επισήμανε ο υπουργός Παιδείας Μάγκνους Χέουνικε, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
«Είμαι και εγώ η ίδια πεπεισμένη πως τα αποτελέσματα συνδέονται στενά με το γεγονός ότι στη Δανία, έχουμε μία από τις πιο συνδεδεμένες με το διαδίκτυο γενιές παιδιών», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας.
«Εμείς, οι ενήλικες, επιτρέψαμε στα παιδιά και τους νέους να περνούν πάρα πολλές ώρες την ημέρα μπροστά από μία οθόνη», πρόσθεσε η ίδια.
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