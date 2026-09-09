Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση
ΚΟΣΜΟΣ
Έκρηξη Ελβετία

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση

Μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε εξέλιξη, ασθενοφόρα και ελικόπτερο της ελβετικής αεροδιάσωσης  (Rega)  στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom στο χωριό Πιότα του Τεσίνο (δήμος Κουίντο) - Άγνωστα τα αίτια

Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση
Ζωή Ψαρρά
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Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 9/9/2026 από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «20 Minuten».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή. 

Τα αίτια της έκρηξης στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom στο χωριό Πιότα του Τεσίνο (δήμος Κουίντο) παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Υπάρχει υποψία ότι η έκρηξη οφείλεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια δοκιμών.



Δεν έχει επίσης γίνει σαφές αν η έκρηξη  σημειώθηκε στον παλιό υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία ή στη νέα εγκατάσταση που κατασκευάζεται δίπλα του - προΰπολογισμού 350 εκατομμυρίων φράγκων -  και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

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Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση


Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών - Στο σημείο ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα ευρεία επιχείρηση των αρχών. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, διασώστες, καθώς και ελικόπτερο της ελβετικής αεροδιάσωσης (Rega). Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η πυροδότηση προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτηρίου. Ωστόσο, το ακριβές μέγεθος των ζημιών παραμένει ακόμη άγνωστο. 



* Η φυσική λίμνη χρησιμοποιείται ως δεξαμενή από τους ελβετικούς ομοσπονδιακούς σιδηροδρόμους για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας για τη γραμμή Gotthard.
Ζωή Ψαρρά
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