Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση
Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, δύο άτομα σε σοβαρή κατάσταση
Μεγάλη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε εξέλιξη, ασθενοφόρα και ελικόπτερο της ελβετικής αεροδιάσωσης (Rega) στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom στο χωριό Πιότα του Τεσίνο (δήμος Κουίντο) - Άγνωστα τα αίτια
Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 9/9/2026 από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη νότια Ελβετία, όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «20 Minuten».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή.
Τα αίτια της έκρηξης στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom στο χωριό Πιότα του Τεσίνο (δήμος Κουίντο) παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Υπάρχει υποψία ότι η έκρηξη οφείλεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια δοκιμών.
Δεν έχει επίσης γίνει σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία ή στη νέα εγκατάσταση που κατασκευάζεται δίπλα του - προΰπολογισμού 350 εκατομμυρίων φράγκων - και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.
Η πυροδότηση προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτηρίου. Ωστόσο, το ακριβές μέγεθος των ζημιών παραμένει ακόμη άγνωστο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση δύο εξ αυτών κρίνεται σοβαρή.
Τα αίτια της έκρηξης στον υδροηλεκτρικό σταθμό Ritom στο χωριό Πιότα του Τεσίνο (δήμος Κουίντο) παραμένουν άγνωστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Υπάρχει υποψία ότι η έκρηξη οφείλεται σε ηλεκτρικό πρόβλημα σε μετασχηματιστή κατά τη διάρκεια δοκιμών.
Explosion in Wasserkraftwerk in Piotta TI: Ursache unklar – Grosseinsatz läuft. https://t.co/ET3uvTjb24— 20 Minuten (@20min) September 9, 2026
Δεν έχει επίσης γίνει σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία ή στη νέα εγκατάσταση που κατασκευάζεται δίπλα του - προΰπολογισμού 350 εκατομμυρίων φράγκων - και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.
Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών - Στο σημείο ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιάσωσηςΣε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα ευρεία επιχείρηση των αρχών. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, διασώστες, καθώς και ελικόπτερο της ελβετικής αεροδιάσωσης (Rega). Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Η πυροδότηση προκάλεσε την κατάρρευση τμημάτων του κτηρίου. Ωστόσο, το ακριβές μέγεθος των ζημιών παραμένει ακόμη άγνωστο.
Im Kraftwerk Ritom in der Nordtessiner Gemeinde Piotta ist es zu einer Explosion und einem Einsturz gekommen. Ein Grosseinsatz der Rettungskräfte läuft. 👉 Mehr dazu: https://t.co/ogo41CRsFk pic.twitter.com/cYldZRBvFK— Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) September 9, 2026
* Η φυσική λίμνη χρησιμοποιείται ως δεξαμενή από τους ελβετικούς ομοσπονδιακούς σιδηροδρόμους για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας για τη γραμμή Gotthard.
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