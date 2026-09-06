Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τάνκερ
ΚΟΣΜΟΣ
Φρουροί της Επανάστασης Ιράν ΗΠΑ Τάνκερ

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τάνκερ

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις της CENTCOM σε τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα - Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την Ουάσινγκτον για τα ιρανικά πλήγματα

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τάνκερ
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Οι Φρουροί της Επανάστασης, η επίλεκτη ένοπλη δύναμη του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε πλοία που συνδέονταν με τις ΗΠΑ ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα εναντίον ιρανικών τάνκερ.

Μετά την αμερικανική επίθεση κατά των τριών πετρελαιοφόρων, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης "στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια, καθώς και τρία πλοία που συνδέονταν με την Αμερική που δολοφονεί παιδιά, σε άλλες περιοχές", δήλωσαν οι Φρουροί στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, προειδοποιώντας τα άλλα πλοία να μην επιχειρήσουν να περάσουν από διαδρομές για τις οποίες δεν έχουν λάβει άδεια να διέλθουν.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), συμπεριλαμβανομένου ενός στ' ανοικτά του νησιού Χαργκ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
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