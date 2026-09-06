Τρεις στρατιώτες νεκροί από επίθεση με drones ανταρτών σε στρατόπεδο στην Κολομβία
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία

Τρεις στρατιώτες νεκροί από επίθεση με drones ανταρτών σε στρατόπεδο στην Κολομβία

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια κατηγόρησε τον ELN και προανήγγειλε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά της οργάνωσης

Τρεις στρατιώτες νεκροί από επίθεση με drones ανταρτών σε στρατόπεδο στην Κολομβία
Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίαστηκαν την Παρασκευή σε επίθεση με περίπου 20 drones την οποία εξαπέλυσαν αντάρτες εναντίον στρατοπέδου στη βορειοανατολική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια επέρριψε την ευθύνη στους γκεβαριστές αντάρτες του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης), προαναγγέλλοντας ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στην Οκάνια του νομού Κατατούμπο, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 drones με εκρηκτικά.

Μετά την ορκωμοσία του στις 7 Αυγούστου, ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις, έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Την προσεχή εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων ετών, με διάφορες ένοπλες οργανώσεις να συγκρούονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.

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