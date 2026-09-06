Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τρεις στρατιώτες νεκροί από επίθεση με drones ανταρτών σε στρατόπεδο στην Κολομβία
Τρεις στρατιώτες νεκροί από επίθεση με drones ανταρτών σε στρατόπεδο στην Κολομβία
Ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια κατηγόρησε τον ELN και προανήγγειλε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις κατά της οργάνωσης
Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίαστηκαν την Παρασκευή σε επίθεση με περίπου 20 drones την οποία εξαπέλυσαν αντάρτες εναντίον στρατοπέδου στη βορειοανατολική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
Ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια επέρριψε την ευθύνη στους γκεβαριστές αντάρτες του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης), προαναγγέλλοντας ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης.
Η επίθεση σημειώθηκε στην Οκάνια του νομού Κατατούμπο, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 drones με εκρηκτικά.
Μετά την ορκωμοσία του στις 7 Αυγούστου, ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις, έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Την προσεχή εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.
Η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων ετών, με διάφορες ένοπλες οργανώσεις να συγκρούονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.
Ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια επέρριψε την ευθύνη στους γκεβαριστές αντάρτες του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης), προαναγγέλλοντας ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης.
Η επίθεση σημειώθηκε στην Οκάνια του νομού Κατατούμπο, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 20 drones με εκρηκτικά.
Μετά την ορκωμοσία του στις 7 Αυγούστου, ο πρόεδρος Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή απέναντι στις ένοπλες οργανώσεις, έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ.
Την προσεχή εβδομάδα θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.
Η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων ετών, με διάφορες ένοπλες οργανώσεις να συγκρούονται για τον έλεγχο των οδών διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα