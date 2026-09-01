Σε δολιοφθορά οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα κατασκευής drone, λέει η κυβέρνηση της Πολωνίας
ΚΟΣΜΟΣ
Πολωνία Drone Πυρκαγιά

Σε δολιοφθορά οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα κατασκευής drone, λέει η κυβέρνηση της Πολωνίας

Η εταιρεία WB Electronics κατασκευάζει drone που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό

Σε δολιοφθορά οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα κατασκευής drone, λέει η κυβέρνηση της Πολωνίας
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Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολωνικό εργοστάσιο κατασκευής drone πιθανόν να προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε την Τρίτη ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών.

«Τα πάντα συνηγορούν στο ότι έχουμε να κάνουμε με μια πράξη δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μαρσίν Κιερβίνσκι.

Εν τω μεταξύ οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ερευνούν εάν ξένες μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται στην εκ προθέσεως πρόκληση της πυρκαγιάς η οποία προκάλεσε ζημιές οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια ζλότι (περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ).

Η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σκάρτζισκο-Καμιέννα που ανήκει στην κατασκευάστρια εταιρεία drones WB Electronics, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Πρόκειται για drone που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.

Υπενθυμίζεται ότι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από ένα κύμα περιστατικών δολιοφθοράς στην Ευρώπη, κάτι που η Μόσχα αρνείται.
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