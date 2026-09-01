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Σε δολιοφθορά οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα κατασκευής drone, λέει η κυβέρνηση της Πολωνίας
Σε δολιοφθορά οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα κατασκευής drone, λέει η κυβέρνηση της Πολωνίας
Η εταιρεία WB Electronics κατασκευάζει drone που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό
Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολωνικό εργοστάσιο κατασκευής drone πιθανόν να προκλήθηκε από δολιοφθορά, δήλωσε την Τρίτη ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών.
«Τα πάντα συνηγορούν στο ότι έχουμε να κάνουμε με μια πράξη δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μαρσίν Κιερβίνσκι.
Εν τω μεταξύ οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ερευνούν εάν ξένες μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται στην εκ προθέσεως πρόκληση της πυρκαγιάς η οποία προκάλεσε ζημιές οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια ζλότι (περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ).
Η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σκάρτζισκο-Καμιέννα που ανήκει στην κατασκευάστρια εταιρεία drones WB Electronics, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Πρόκειται για drone που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.
Υπενθυμίζεται ότι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από ένα κύμα περιστατικών δολιοφθοράς στην Ευρώπη, κάτι που η Μόσχα αρνείται.
«Τα πάντα συνηγορούν στο ότι έχουμε να κάνουμε με μια πράξη δολιοφθοράς» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μαρσίν Κιερβίνσκι.
Εν τω μεταξύ οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ερευνούν εάν ξένες μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται στην εκ προθέσεως πρόκληση της πυρκαγιάς η οποία προκάλεσε ζημιές οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται στα 15 εκατομμύρια ζλότι (περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ).
Η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο με εγκαταστάσεις παραγωγής στο Σκάρτζισκο-Καμιέννα που ανήκει στην κατασκευάστρια εταιρεία drones WB Electronics, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Πρόκειται για drone που χρησιμοποιούνται από τον ουκρανικό στρατό.
Υπενθυμίζεται ότι ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από ένα κύμα περιστατικών δολιοφθοράς στην Ευρώπη, κάτι που η Μόσχα αρνείται.
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