Το είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά: Η αεροπορική εταιρεία υπερασπίζεται το σόου με τα δύο αεροπλάνα της που πέρασαν «ξυστά» πάνω από κατάμεστο στάδιο στη Νότια Αφρική

Και στα δύο αεροσκάφη βρισκόταν ένα εξαιρετικά έμπειρο πλήρωμα, δηλώνει η Airlink για το περιστατικό που προκάλεσε σάλο





Τα αεροσκάφη πέρασαν το Σάββατο πάνω από το στάδιο DHL του Κέιπ Τάουν, το οποίο ήταν γεμάτο με περισσότερους από 50.000 οπαδούς για τον αγώνα ράγκμπι μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας.







Embraer E195-E1 da Airlink com pintura toda preta faz uma passagem extremamente baixa em estádio na Cidade do Cabo, na África do Sul durante clássico de Rugby contra a Nova Zelândia



Dados do @flightradar24 apontam que o jato estava a 50 pés (15m) de altitude https://t.co/kwxxhxxlXj pic.twitter.com/GjRlNPDlN6 — AEROIN (@aero_in) August 29, 2026 #rugbysgreatestrivalry #forevergreenforevergold #southafrica #mzansi ♬ original sound - caspersaint_cpt @caspersaint_cpt Do you know why we do stadium flyovers in South Africa? 🇿🇦✈️ It goes back to the 1995 Rugby World Cup🏆 The tradition was born at Ellis Park during the 1995 Rugby World Cup final between South Africa and New Zealand. Just before the final, a South African Airways Boeing 747 came roaring over the packed stadium — extraordinarily low — with “GOOD LUCK BOKKE” painted underneath its wings. It was piloted by SAA captain Laurie Kay and was a highly secret, spectacular stunt. It became one of the defining images of that extraordinary day: Mandela, the Springboks, Ellis Park and the birth of the “one nation” sporting moment. And South Africans absolutely remember it!🏉🇿🇦 @Springboks.rugby #springboks πολύ λίγο απείχαμε από από μια φοβερή τραγωδία αν κάτι δεν πήγαινε καλά.



Σε απάντηση, όπως



Κλείσιμο

Airlink statement on the flyby at Cape Town DHL Stadiumhttps://t.co/q2uRulGAhF#ArriveAlive #Flyby @Fly_Airlink @Springboks @AllBlacks @RugbyFifteen @Dotransport pic.twitter.com/iO3VbrTaS5 — Arrive Alive (@_ArriveAlive) August 30, 2026 «Σχεδιασμός. Ακρίβεια. Απόδοση», ήταν το μήνυμα της αεροπορικής εταιρείας σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύονταν από το βίντεο.



Σε δήλωση που αναδημοσιεύτηκε σε κυβερνητικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, η Airlink έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



Η νοτιοαφρικανική αεροπορική εταιρεία Airlink υπερασπίστηκε το θεαματικό όσο και δυνητικά καταστροφικό ακροβατικό κόλπο, κατά το οποίο δύο αεροσκάφη της πέταξαν το ένα κοντά στο άλλο, λίγα μέτρα πάνω από την οροφή ενός σταδίου.Τα αεροσκάφη πέρασαν το Σάββατο πάνω από το στάδιο DHL του Κέιπ Τάουν, το οποίο ήταν γεμάτο με περισσότερους από 50.000 οπαδούς για τον αγώνα ράγκμπιΈνα από τα δύο αεροσκάφη πέταξε μάλιστα μέσα στον καπνό από τα καπνογόνα που ρίχτηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα.Βίντεο από πολλές διαφορετικές γωνίες δείχνουν τα αεροσκάφη να περνούν ξυστά από το στάδιο. Εντυπωσιακό ακροβατικό, αλλάαν κάτι δεν πήγαινε καλά.Σε απάντηση, όπως αναφέρει το BBC , η Airlink δήλωσε ότι η ενέργεια είχε σχεδιαστεί προσεκτικά με την υποστήριξη των αεροπορικών αρχών.«Σχεδιασμός. Ακρίβεια. Απόδοση», ήταν το μήνυμα της αεροπορικής εταιρείας σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύονταν από το βίντεο.Σε δήλωση που αναδημοσιεύτηκε σε κυβερνητικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, η Airlink έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τα δύο αεροσκάφη πιλοτάριζε ένα εξαιρετικά έμπειρο πλήρωμα, το καθένα από τα οποία αποτελούνταν από τρεις έμπειρους κυβερνήτες που εκτελούσαν τα καθήκοντα του κυβερνήτη, του συγκυβερνήτη και του υπεύθυνου ασφάλειας/τεχνικού», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.



Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με τα «εγκεκριμένα και δοκιμασμένα όρια ασφαλείας ως προς το υψόμετρο και την ταχύτητα για το πέρασμα».



Το Flightradar24 υποστήριξεότι, σύμφωνα με την ανάλυσή του, «το πρώτο αεροσκάφος πέρασε σε απόσταση μικρότερη των 50 ποδιών (15 μέτρων) πάνω από την οροφή του σταδίου».