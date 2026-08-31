Το είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά: Η αεροπορική εταιρεία υπερασπίζεται το σόου με τα δύο αεροπλάνα της που πέρασαν «ξυστά» πάνω από κατάμεστο στάδιο στη Νότια Αφρική
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Αφρική Πτήση Αεροσκάφος

Το είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά: Η αεροπορική εταιρεία υπερασπίζεται το σόου με τα δύο αεροπλάνα της που πέρασαν «ξυστά» πάνω από κατάμεστο στάδιο στη Νότια Αφρική

Και στα δύο αεροσκάφη βρισκόταν ένα εξαιρετικά έμπειρο πλήρωμα, δηλώνει η Airlink για το περιστατικό που προκάλεσε σάλο

Το είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά: Η αεροπορική εταιρεία υπερασπίζεται το σόου με τα δύο αεροπλάνα της που πέρασαν «ξυστά» πάνω από κατάμεστο στάδιο στη Νότια Αφρική
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Η νοτιοαφρικανική αεροπορική εταιρεία Airlink υπερασπίστηκε το θεαματικό όσο και δυνητικά καταστροφικό ακροβατικό κόλπο, κατά το οποίο δύο αεροσκάφη της πέταξαν το ένα κοντά στο άλλο, λίγα μέτρα πάνω από την οροφή ενός σταδίου.

Τα αεροσκάφη πέρασαν το Σάββατο πάνω από το στάδιο DHL του Κέιπ Τάουν, το οποίο ήταν γεμάτο με περισσότερους από 50.000 οπαδούς για τον αγώνα ράγκμπι μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας.

Ένα από τα δύο αεροσκάφη πέταξε μάλιστα μέσα στον καπνό από τα καπνογόνα που ρίχτηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα.

@caspersaint_cpt Do you know why we do stadium flyovers in South Africa? 🇿🇦✈️ It goes back to the 1995 Rugby World Cup🏆 The tradition was born at Ellis Park during the 1995 Rugby World Cup final between South Africa and New Zealand. Just before the final, a South African Airways Boeing 747 came roaring over the packed stadium — extraordinarily low — with “GOOD LUCK BOKKE” painted underneath its wings. It was piloted by SAA captain Laurie Kay and was a highly secret, spectacular stunt. It became one of the defining images of that extraordinary day: Mandela, the Springboks, Ellis Park and the birth of the “one nation” sporting moment. And South Africans absolutely remember it!🏉🇿🇦 @Springboks.rugby #springboks #rugbysgreatestrivalry #forevergreenforevergold #southafrica #mzansi ♬ original sound - caspersaint_cpt
Βίντεο από πολλές διαφορετικές γωνίες δείχνουν τα αεροσκάφη να περνούν ξυστά από το στάδιο. Εντυπωσιακό ακροβατικό, αλλά πολύ λίγο απείχαμε από από μια φοβερή τραγωδία αν κάτι δεν πήγαινε καλά.

Σε απάντηση, όπως αναφέρει το BBC, η Airlink δήλωσε ότι η ενέργεια είχε σχεδιαστεί προσεκτικά με την υποστήριξη των αεροπορικών αρχών.

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«Σχεδιασμός. Ακρίβεια. Απόδοση», ήταν το μήνυμα της αεροπορικής εταιρείας σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύονταν από το βίντεο.

Σε δήλωση που αναδημοσιεύτηκε σε κυβερνητικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, η Airlink έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Τα δύο αεροσκάφη πιλοτάριζε ένα εξαιρετικά έμπειρο πλήρωμα, το καθένα από τα οποία αποτελούνταν από τρεις έμπειρους κυβερνήτες που εκτελούσαν τα καθήκοντα του κυβερνήτη, του συγκυβερνήτη και του υπεύθυνου ασφάλειας/τεχνικού», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με τα «εγκεκριμένα και δοκιμασμένα όρια ασφαλείας ως προς το υψόμετρο και την ταχύτητα για το πέρασμα».

Το Flightradar24 υποστήριξεότι, σύμφωνα με την ανάλυσή του, «το πρώτο αεροσκάφος πέρασε σε απόσταση μικρότερη των 50 ποδιών (15 μέτρων) πάνω από την οροφή του σταδίου».
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