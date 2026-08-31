Το είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά: Η αεροπορική εταιρεία υπερασπίζεται το σόου με τα δύο αεροπλάνα της που πέρασαν «ξυστά» πάνω από κατάμεστο στάδιο στη Νότια Αφρική
Και στα δύο αεροσκάφη βρισκόταν ένα εξαιρετικά έμπειρο πλήρωμα, δηλώνει η Airlink για το περιστατικό που προκάλεσε σάλο
Τα αεροσκάφη πέρασαν το Σάββατο πάνω από το στάδιο DHL του Κέιπ Τάουν, το οποίο ήταν γεμάτο με περισσότερους από 50.000 οπαδούς για τον αγώνα ράγκμπι μεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Νέας Ζηλανδίας.
Ένα από τα δύο αεροσκάφη πέταξε μάλιστα μέσα στον καπνό από τα καπνογόνα που ρίχτηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα.
Embraer E195-E1 da Airlink com pintura toda preta faz uma passagem extremamente baixa em estádio na Cidade do Cabo, na África do Sul durante clássico de Rugby contra a Nova Zelândia— AEROIN (@aero_in) August 29, 2026
Dados do @flightradar24 apontam que o jato estava a 50 pés (15m) de altitude https://t.co/kwxxhxxlXj pic.twitter.com/GjRlNPDlN6
Βίντεο από πολλές διαφορετικές γωνίες δείχνουν τα αεροσκάφη να περνούν ξυστά από το στάδιο. Εντυπωσιακό ακροβατικό, αλλά πολύ λίγο απείχαμε από από μια φοβερή τραγωδία αν κάτι δεν πήγαινε καλά.
@caspersaint_cpt Do you know why we do stadium flyovers in South Africa? 🇿🇦✈️ It goes back to the 1995 Rugby World Cup🏆 The tradition was born at Ellis Park during the 1995 Rugby World Cup final between South Africa and New Zealand. Just before the final, a South African Airways Boeing 747 came roaring over the packed stadium — extraordinarily low — with “GOOD LUCK BOKKE” painted underneath its wings. It was piloted by SAA captain Laurie Kay and was a highly secret, spectacular stunt. It became one of the defining images of that extraordinary day: Mandela, the Springboks, Ellis Park and the birth of the “one nation” sporting moment. And South Africans absolutely remember it!🏉🇿🇦 @Springboks.rugby #springboks #rugbysgreatestrivalry #forevergreenforevergold #southafrica #mzansi ♬ original sound - caspersaint_cpt
Σε απάντηση, όπως αναφέρει το BBC, η Airlink δήλωσε ότι η ενέργεια είχε σχεδιαστεί προσεκτικά με την υποστήριξη των αεροπορικών αρχών.
Planning. Precision. Performance. ✈️✈️— Airlink (@Fly_Airlink) August 29, 2026
Spectacular scenes of Airlink’s double Embraer flyover at the DHL Stadium.
Airlink is Proud Official Sponsor of Rugby’s Greatest Rivalry, presented by Castle Double Malt 🏉#Airlink #FlyAirlink #FlyTheLink #Skybucks #RugbysGreatestRivalry pic.twitter.com/3tPNepftLS
«Σχεδιασμός. Ακρίβεια. Απόδοση», ήταν το μήνυμα της αεροπορικής εταιρείας σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύονταν από το βίντεο.
Airlink statement on the flyby at Cape Town DHL Stadiumhttps://t.co/q2uRulGAhF#ArriveAlive #Flyby @Fly_Airlink @Springboks @AllBlacks @RugbyFifteen @Dotransport pic.twitter.com/iO3VbrTaS5— Arrive Alive (@_ArriveAlive) August 30, 2026
Σε δήλωση που αναδημοσιεύτηκε σε κυβερνητικό ειδησεογραφικό ιστότοπο, η Airlink έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.
Πρόσθεσε ότι οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με τα «εγκεκριμένα και δοκιμασμένα όρια ασφαλείας ως προς το υψόμετρο και την ταχύτητα για το πέρασμα».
Το Flightradar24 υποστήριξεότι, σύμφωνα με την ανάλυσή του, «το πρώτο αεροσκάφος πέρασε σε απόσταση μικρότερη των 50 ποδιών (15 μέτρων) πάνω από την οροφή του σταδίου».
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