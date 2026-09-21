Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε καταβάλλονται, σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές
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Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε καταβάλλονται, σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές

Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται πρώτοι, πότε θα δουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε καταβάλλονται, σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές
Σε δύο ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι δικαιούχοι.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

-Ειδικότερα, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον Ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

-Την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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