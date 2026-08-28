Πέθανε στα 34 του ο «νεαρότερος βασιλιάς του κόσμου», η ιστορία του Όγιο Ρουκίντι Δ΄

Ο Όγιο Ρουκίντι Δ' από την Ουγκάντα είχε διαδεχθεί σε ηλικία 3 ετών τον πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε λόγω καρδιακής προσβολής το 1995 και ανέλαβε πλήρως τα βασιλικά καθήκοντα με την ενηλικίωσή του το 2010