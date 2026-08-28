Η Meta «ξήλωσε» ιρανικό δίκτυο προπαγάνδας που χρησιμοποιούσε AI: Στόχευε πολιτικούς και δημοσιογράφους στις ΗΠΑ

Το δίκτυο φέρεται να είχε συγκεντρώσει πάνω από 79.000 followers - Οι λογαριασμοί, με έδρα στο Ιράν, ισχυρίζονταν ότι οι χρήστες τους ζούσαν σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις, όπως η Ουάσινγκτον, το Σαν Ντιέγκο και η Ατλάντα