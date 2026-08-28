Τρεις νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν
σήμερα σε ισραηλινές
αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας
, στις τελευταίες επιθέσεις που γίνονται παρά τις εκκλήσεις για προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.
Η Πολιτική Προστασία, ο οργανισμός άμεσης βοήθειας που ανήκει στον κρατικό μηχανισμό της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι τα πτώματα τριών ανθρώπων εντοπίστηκαν έπειτα από ισραηλινές επιδρομές στην Αλ-Καράρα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ στην κοντινή πόλη Χαν Γιουνίς, τα θύματα (δύο ηλικίας 42 ετών και ένα τρίτο ηλικίας 28 ετών) ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.
Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι διερευνά τις αναφορές για αυτή την επίθεση.
Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν και χθες τρεις ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.
Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος των επιθέσεων αυτών ήταν μέλη της Χαμάς.
Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ανώτατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης, ενός οργάνου που δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εφαρμογή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, επέκρινε χθες τις θανατηφόρες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα.
«Κάθε χρήση βίας που δεν ανταποκρίνεται σε μια άμεση απειλή (...) υπονομεύει τη διαδικασία», δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Στις αρχές Αυγούστου, το Ισραήλ απέρριψε τον τελευταίο αμερικανικό οδικό χάρτη του σχεδίου, ο οποίος έγινε δεκτός από τη Χαμάς για την εκκίνηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου, που προβλέπει τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από το παλαιστινιακό έδαφος.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει θέσει ως όρο για οποιαδήποτε απόσυρση στρατευμάτων έναν «πραγματικό» αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Μλαντένοφ τόνισε χθες ότι το παλαιστινιακό κίνημα δεν έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του για αφοπλισμό.