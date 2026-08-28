«Ψάχναμε μία ώρα, είχε βάθος πέντε μέτρα και δεν μπορούσαμε να την εντοπίσουμε» λέει εθελοντής για τη 18χρονη που πνίγηκε στους Καταρράκτες Δερματά

Σήμερα η κοπέλα θα είχε γενέθλια - Πνιγμός η αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση





Όπως αναφέρει ο Κώστας Μπράντης στο







Ο κ. Μπράντης προσθέτει ότι στο σημείο έφτασαν οι πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι είχαν πλήρη εξοπλισμό και κατάφεραν να τη βγάλουν σε δέκα λεπτά. «Εμείς κάναμε βουτιές με το κεφάλι, αλλά το νερό μας γύριζε πίσω. Ήταν πολύ δύσκολα», σημειώνει.







Πνιγμός η αιτία θανάτου Η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε σήμερα τα 18α γενέθλιά της, είχε πάει στο σημείο μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Τα δύο παιδιά φαίνεται πως επισκέφτηκαν το μέρος, το οποίο είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες και να κάνουν μπάνιο.



Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Νάουσα, ως αιτία θανάτου προέκυψε ο



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Αρχικά, ο 17χρονος θεώρησε ότι η φίλη του αστειευόταν. Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί, προσπάθησε να την ανασύρει από το νερό, χωρίς να τα καταφέρει. Στη συνέχεια κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8).



Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, καθώς και τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.



Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λίγο πριν αποκαλυφθεί η τραγωδία με την 18χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά στη Βέροια , περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας που έσπευσε το απόγευμα της Πέμπτης για να βοηθήσει.Όπως αναφέρει ο Κώστας Μπράντης στο protothema , ειδοποιήθηκε στις 16:30 για ένα κορίτσι που έπεσε στο νερό, ενώ γίνονταν προσπάθειες να εντοπιστεί και να ανασυρθεί στην επιφάνεια.«Γνωρίζω καλά την περιοχή και έτρεξα να βοηθήσω. Έφτασα λίγη ώρα αργότερα και όταν κατέβηκα υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι εκεί και η πυροσβεστική του χωριού. Μέσα στο νερό ήταν ήδη ένας πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας. Έπεσα αμέσως στο νερό και εγώ και ψάχναμε περίπου μία ώρα, αλλά το νερό ήταν πολύ γκρι γιατί σήκωνε λάσπη και είχε βάθος περίπου πέντε μέτρα. Ψάχναμε και δεν μπορούσαμε να πιάσουμε πάτο, δεν βλέπαμε καθόλου. Χρησιμοποιούσαμε και ένα μεγάλο «μπαστούνι» της Πυροσβεστικής, που ήταν τρία μέτρα, αλλά χανόταν τελείως, δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε το κορίτσι», αναφέρει.Ο κ. Μπράντης προσθέτει ότι στο σημείο έφτασαν οι πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι είχαν πλήρη εξοπλισμό και κατάφεραν να τη βγάλουν σε δέκα λεπτά. «Εμείς κάναμε βουτιές με το κεφάλι, αλλά το νερό μας γύριζε πίσω. Ήταν πολύ δύσκολα», σημειώνει.Η νεαρή κοπέλα, η οποία θα γιόρταζε σήμερα τα 18α γενέθλιά της, είχε πάει στο σημείο μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Τα δύο παιδιά φαίνεται πως επισκέφτηκαν το μέρος, το οποίο είναι γνωστό στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες και να κάνουν μπάνιο.Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Νάουσα, ως αιτία θανάτου προέκυψε ο πνιγμός , χωρίς να υπάρχουν άλλα ευρήματα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν το κορίτσι έπαθε ενδεχομένως κάποια επιληπτική κρίση —λόγω ιστορικού— ή αν έχασε τις αισθήσεις της πριν πέσει στο παγωμένο νερό.Η τραγωδία συνέβη όταν η 18χρονη φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της, προκειμένου να τη φωτογραφίσει. Τότε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακούστηκε να λέει «αχ» και αμέσως μετά έπεσε στο νερό.Αρχικά, ο 17χρονος θεώρησε ότι η φίλη του αστειευόταν. Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί, προσπάθησε να την ανασύρει από το νερό, χωρίς να τα καταφέρει. Στη συνέχεια κάλεσε το 112 και ζήτησε βοήθεια.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8).Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, καθώς και τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Παρά την κινητοποίηση, η επιχείρηση είχε τραγική κατάληξη, καθώς η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στη λίμνη.



Ο 17χρονος, ο οποίος ήταν μαζί με την κοπέλα την ώρα του περιστατικού, έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές, ενώ κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο προκειμένου να εξεταστεί το φωτογραφικό υλικό και να αναζητηθούν στοιχεία που ενδεχομένως φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση της στο νερό.



Από την πρώτη στιγμή το συμβάν θεωρήθηκε δυστύχημα, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό του κοριτσιού.