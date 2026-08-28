Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο: Διακόπηκε η λειτουργία γραμμής του Μετρό, δείτε βίντεο

125 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες - Λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες