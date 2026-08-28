Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο: Διακόπηκε η λειτουργία γραμμής του Μετρό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λονδίνο

Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο: Διακόπηκε η λειτουργία γραμμής του Μετρό, δείτε βίντεο

125 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες - Λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες

Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο: Διακόπηκε η λειτουργία γραμμής του Μετρό, δείτε βίντεο
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο βορειοδυτικό Λονδίνο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και οδηγώντας στην αναστολή λειτουργίας ολόκληρης της γραμμής Metropolitan του Μετρό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB), στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 125 πυροσβέστες με 20 πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βιομηχανική περιοχή στη Hannah Close, στο Νίσντεν, ενώ πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή και είναι ορατοί από απόσταση αρκετών χιλιομέτρων, ακόμη και από το κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

Λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Προβλήματα στο Μετρό του Λονδίνου

Η πυρκαγιά έχει επηρεάσει σημαντικά και τη λειτουργία του δικτύου του Μετρό. Η Transport for London (TfL) ανακοίνωσε ότι έχει ανασταλεί η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή Metropolitan, ενώ στη γραμμή Jubilee δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια στο τμήμα μεταξύ Willesden Green και Wembley Park.

«Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, ώστε να διαπιστώσουμε ποια δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια τόσο για τους επιβάτες όσο και για το προσωπικό μας», ανέφερε εκπρόσωπος της TfL.

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