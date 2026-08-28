Γυναίκα στο Σικάγο βρήκε τη σκυλίτσα της έπειτα από 12 χρόνια: «Ένα κομμάτι της καρδιάς μου επέστρεψε»

Τη σκυλίτσα εντόπισε μία γυναίκα στο Γκάρι της Ιντιάνα έπειτα από σφοδρή κακοκαιρία

12 χρόνια μετά την εξαφάνισή της.



Η Βανέσα Αντονίνο είχε χάσει τη Φλορ πριν από 12 χρόνια στη βόρεια πλευρά του Σικάγο. Τότε, η σκυλίτσα ήταν τεσσάρων ετών και έκτοτε η ιδιοκτήτριά της δεν είχε κανένα νέο για την τύχη της.







«Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου που δεν είχα βρει τον δρόμο μου. Πήγαινα από μέρος σε μέρος, ζούσα στο αυτοκίνητό μου, έμενα στο αυτοκίνητό μου και η Φλορ ήταν μαζί μου σε όλα», ανέφερε.





Την ημέρα της εξαφάνισης πήγε κανονικά στη δουλειά της, αφήνοντας τη Φλορ στο αυτοκίνητο, όπως συνήθιζε. Όταν επέστρεψε, όμως, το ζώο είχε εξαφανιστεί: «Δεν είχα εγκαταλείψει εντελώς την ελπίδα, αλλά είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια που σκεφτόμουν ότι μάλλον δεν θα την ξαναδώ ποτέ» είπε.



Έδειχνε τη φωτογραφία της στα τέσσερα παιδιά της Στα 12 χρόνια που ακολούθησαν, η Αντονίνο απέκτησε τέσσερα παιδιά. Η Φλορ, ωστόσο, παρέμενε μέρος της οικογενειακής ιστορίας, καθώς η μητέρα έδειχνε συχνά στα παιδιά της φωτογραφίες της σκυλίτσας και την περιέγραφε ως τη «μεγάλη αδερφή» τους.



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Σύμφωνα με το Evanston Animal Shelter, μία γυναίκα από τη Λουιζιάνα, η οποία βρισκόταν στην Ιντιάνα για να βοηθήσει στις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών, βρήκε τη σκυλίτσα κοντά σε δρόμους και, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα, φρόντισε για τη διάσωσή της.







Μια γυναίκα από το Έβανστον, στα προάστια του Σικάγο των ΗΠΑ, επανενώθηκε με τη σκυλίτσα τηςμετά την εξαφάνισή της.είχε χάσει τη Φλορ πριν απόστη βόρεια πλευρά του Σικάγο. Τότε, η σκυλίτσα ήταν τεσσάρων ετών και έκτοτε η ιδιοκτήτριά της δεν είχε κανένα νέο για την τύχη της.Όπως περιέγραψε στο NBC Chicago, εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες και μετακινούνταν συνεχώς από μέρος σε μέρος, ενώ για ένα διάστημα έμενε ακόμη και στο αυτοκίνητό της. Η Φλορ ήταν συνεχώς μαζί της.«Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή μου που δεν είχα βρει τον δρόμο μου. Πήγαινα από μέρος σε μέρος, ζούσα στο αυτοκίνητό μου, έμενα στο αυτοκίνητό μου και η Φλορ ήταν μαζί μου σε όλα», ανέφερε.Την ημέρα της εξαφάνισης πήγε κανονικά στη δουλειά της, αφήνοντας τη Φλορ στο αυτοκίνητο, όπως συνήθιζε. Όταν επέστρεψε, όμως, το ζώο«Δεν είχα εγκαταλείψει εντελώς την ελπίδα, αλλά είχαν περάσει τόσα πολλά χρόνια που σκεφτόμουν ότι μάλλον δεν θα την ξαναδώ ποτέ» είπε.Στα 12 χρόνια που ακολούθησαν, η Αντονίνο απέκτησε τέσσερα παιδιά. Η Φλορ, ωστόσο, παρέμενε μέρος της οικογενειακής ιστορίας, καθώς η μητέρα έδειχνε συχνά στα παιδιά της φωτογραφίες της σκυλίτσας και την περιέγραφε ως τη «μεγάλη αδερφή» τους.Δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνισή της, η Φλορ εντοπίστηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα, έπειτα από σφοδρή κακοκαιρία που είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην περιοχή.Σύμφωνα με το Evanston Animal Shelter, μία γυναίκα από τη Λουιζιάνα, η οποία βρισκόταν στην Ιντιάνα για να βοηθήσει στις προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών, βρήκε τη σκυλίτσα κοντά σε δρόμους και, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να παρασυρθεί από διερχόμενο όχημα, φρόντισε για τη διάσωσή της.

Μετά τη διάσωσή της, η Φλορ μεταφέρθηκε στην υπηρεσία ελέγχου ζώων του Γκρίφιθ. Στη συνέχεια ανέλαβε η εθελοντική οργάνωση Microchip Hunters, η οποία ερευνά περιπτώσεις μικροτσίπ που είναι δύσκολο να συνδεθούν με τους ιδιοκτήτες των ζώων, μεταξύ άλλων επειδή τα καταχωρισμένα στοιχεία επικοινωνίας είναι παλιά.



Στην περίπτωση της Φλορ, ο αριθμός τηλεφώνου που ήταν συνδεδεμένος με το μικροτσίπ δεν βρισκόταν πλέον σε ισχύ. Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίστηκε και τελικά οι εθελοντές κατάφεραν να εντοπίσουν την Αντονίνο.



Εθελοντής μετέφερε τη Φλορ στο Έβανστον, όπου έγινε η συνάντηση με την ιδιοκτήτριά της έπειτα από 12 χρόνια.



«Πήγα και την είδα. Απλώς ξέσπασα σε κλάματα. Κατέρρευσα εντελώς. Ήταν ξανά μαζί μου. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου είχε επιστρέψει», δήλωσε η Αντονίνο.