Η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας στην Ιαπωνία για τη στήριξη του γεν από τα τέλη Ιουλίου έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
Κεντρική τράπεζα Ιαπωνία νόμισμα ΗΠΑ Σανάε Τακαΐτσι

Η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας στην Ιαπωνία για τη στήριξη του γεν από τα τέλη Ιουλίου έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ

Το γιαπωνέζικο νόμισμα υποχώρησε λόγω της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των ανησυχιών που προκάλεσαν τα σχέδια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την άμυνα

Η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας στην Ιαπωνία για τη στήριξη του γεν από τα τέλη Ιουλίου έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ
Η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) δαπάνησε 15,4 δισεκατομμύρια γεν (96 δισεκ. δολάρια) για να στηρίξει το γιαπωνέζικο νόμισμα από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, στην πιο σημαντική παρέμβασή της μέσα σε ένα μήνα που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Το γεν υποχώρησε λόγω της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των ανησυχιών που προκάλεσαν τα σχέδια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την άμυνα, που κινδυνεύουν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο το τεράστιο χρέος του Τόκιο.

Η επιχείρηση αγοράς γεν από την BOJ πραγματοποιήθηκε αφότου η ισοτιμία του έναντι του δολαρίου έπεσε στα 163,99 γεν προς ένα δολάριο τον Ιούλιο, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1986. Στις 31 Ιουλίου, αυξήθηκε στα 157,40 γεν, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου.



Σήμερα, γύρω στις 14:40 ώρα Ελλάδας το ιαπωνικό νόμισμα υποχωρούσε 0,17% έναντι του δολαρίου στα 159,67 γεν προς ένα δολάριο.

Στις 31 Ιουλίου, το Τόκιο και η Ουάσινγκτον προχώρησαν στην πρώτη κοινή παρέμβασή τους σε 28 χρόνια, προκειμένου να στηρίξουν το γεν, που είχε πέσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την συντονισμένη αυτή ενέργεια στις αρχές Αυγούστου, χαρακτηρίζοντάς την "χειρονομία φιλίας" η οποία έκρινε ότι είναι "καλή για την παγκόσμια οικονομία".

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Ένα πολύ αδύναμο γεν αυξάνει την αξία των εισαγωγών της Ιαπωνίας, κυρίως εκείνων των υδρογονανθράκων που αποτιμώνται σε δολάρια,καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί φέτος, τροφοδοτώντας τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στο αρχιπέλαγος.

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