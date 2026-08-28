Η παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας στην Ιαπωνία για τη στήριξη του γεν από τα τέλη Ιουλίου έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ

Το γιαπωνέζικο νόμισμα υποχώρησε λόγω της διαφοράς των επιτοκίων μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και των ανησυχιών που προκάλεσαν τα σχέδια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την άμυνα