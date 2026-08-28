Νέο μυστήριο στη Νέα Υόρκη: «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» καταγράφηκαν να κατεβαίνουν σε φρεάτιο
Νέο μυστήριο στη Νέα Υόρκη: «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» καταγράφηκαν να κατεβαίνουν σε φρεάτιο
Άνοιξαν φρεάτιο και χάθηκαν στο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης
Ακόμα ένα περιστατικό καταγράφηκε στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όπου πέντε άτομα εντοπίστηκαν από κάμερες να ανοίγουν ένα φρεάτιο και να κατεβαίνουν στο υπόγειο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Το συμβάν σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά το βίντεο που έδειχνε τρεις άνδρες να αναδύονται από φρεάτιο κοντά στον σταθμό Penn Station στο Μανχάταν.
Το νέο αυτό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή Wantagh του Λονγκ Άιλαντ, στη διασταύρωση των οδών Wantagh Avenue και Jerusalem Avenue. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνονται τα πέντε άτομα να συνεργάζονται για να ανοίξουν το καπάκι του φρεατίου. Στη συνέχεια κατεβαίνουν ένας-ένας στο υπόγειο δίκτυο και στην συνέχεια κλείνουν ξανά το φρεάτιο.
Δύο άτομα που παρακολούθησαν το περιστατικό ειδοποίησαν την Αστυνομία της κομητείας Nassau. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα στο υπόγειο δίκτυο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο από τα πέντε άτομα.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων και ανεξήγητων συμβάντων στη Νέα Υόρκη. Τον Άυγουστο τρεις άνδρες, φορώντας φόρμες και φακούς κεφαλής, καταγράφηκαν να βγαίνουν από φρεάτιο στη διασταύρωση της 32ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου, κοντά στο Penn Station και το Madison Square Garden. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης διερευνά την υπόθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Θυμίζουμε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ορισμένα από τα άτομα να εισέρχονται στο δίκτυο αναζητώντας αντικείμενα αξίας που μπορεί να έχουν καταλήξει στους υπονόμους. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.
Το νέο αυτό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή Wantagh του Λονγκ Άιλαντ, στη διασταύρωση των οδών Wantagh Avenue και Jerusalem Avenue. Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, φαίνονται τα πέντε άτομα να συνεργάζονται για να ανοίξουν το καπάκι του φρεατίου. Στη συνέχεια κατεβαίνουν ένας-ένας στο υπόγειο δίκτυο και στην συνέχεια κλείνουν ξανά το φρεάτιο.
Δύο άτομα που παρακολούθησαν το περιστατικό ειδοποίησαν την Αστυνομία της κομητείας Nassau. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πραγματοποίησαν έρευνα στο υπόγειο δίκτυο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο από τα πέντε άτομα.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων και ανεξήγητων συμβάντων στη Νέα Υόρκη. Τον Άυγουστο τρεις άνδρες, φορώντας φόρμες και φακούς κεφαλής, καταγράφηκαν να βγαίνουν από φρεάτιο στη διασταύρωση της 32ης Οδού και της 7ης Λεωφόρου, κοντά στο Penn Station και το Madison Square Garden. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης διερευνά την υπόθεση και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Θυμίζουμε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν καταγραφεί και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι σε περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ορισμένα από τα άτομα να εισέρχονται στο δίκτυο αναζητώντας αντικείμενα αξίας που μπορεί να έχουν καταλήξει στους υπονόμους. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.
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