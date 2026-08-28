Η ζωή και το τέλος του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας: Η απειλή των Ναζί και ο απαγορευμένος έρωτας που νίκησε το παλάτι

Τα παιδικά χρόνια και η φυγή από τους Ναζί

Η απώλεια της μητέρας του και η στρατιωτική εκπαίδευση

Ο έρωτας με τη Σόνια και η σύγκρουση με το παλάτι

Η οικογένεια και η άνοδος στον θρόνο

Οι οικογενειακές κρίσεις και η υπόθεση Έπσταϊν

Η σύνδεσή του με την Ελλάδα

Τα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών

Ο Χάραλντ γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1937 και ήταν το τρίτο παιδί και ο μοναχογιός του βασιλιάΕ' της Νορβηγίας και της πριγκίπισσαςτης Σουηδίας.Ήταν δισέγγονος του βασιλιάΖ' της Βρετανίας, ενώ μεταξύ των αναδόχων του βρίσκονταν η βασίλισσακαι ο γιος της, βασιλιάςΣΤ', γιαγιά και πατέρας αντίστοιχα της μετέπειτα βασίλισσας Ελισάβετ Β'.Τα πρώτα χρόνια της ζωής του σημαδεύτηκαν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Απρίλιο του 1940, όταν οήταν μόλις τριών ετών, η ναζιστικήεισέβαλε στη. Ο Χάραλντ και οι δύο μεγαλύτερες αδελφές του, Ράγκνχιλντ και Άστριντ, απομακρύνθηκαν από τη χώρα μαζί με τη μητέρα τους και κατέφυγαν αρχικά στη Σουηδία.Την ίδια ώρα, ο πατέρας του Χάραλντ και ο παππούς του, ο τότε βασιλιάς Χάακον Ζ', παρέμειναν στη Νορβηγία όσο οι νορβηγικές δυνάμεις αντιστέκονταν στη γερμανική εισβολή. Τον Ιούνιο, ωστόσο, αναγκάστηκαν επίσης να φύγουν και κατέφυγαν στο Λονδίνο μαζί με την εξόριστη νορβηγική κυβέρνηση. Τον Αύγουστο του 1940, ο μικρός, η μητέρα του και οι αδελφές του ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμειναν μέχρι το τέλος του πολέμου, ζώντας στην Ουάσινγκτον.Ο διάδοχοςκαι ο βασιλιάςφιλοξενήθηκαν αρχικά στο. Σε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό, η νεαρή τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ είχε βρει τους δύο Νορβηγούς γαλαζοαίματους να κοιμούνται στο πάτωμα του βασιλικού καταφυγίου κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.Σε επιστολή προς τη γιαγιά της, βασίλισσα, η Ελισάβετ είχε σχολιάσει ότι, παρότι χαιρόταν που τους φιλοξενούσαν, ήταν «λίγο κουραστικό να μην είσαι ποτέ μόνη».Τον Ιούνιο του 1945, μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, ο επτάχρονος πλέον πρίγκιπας Χάραλντ επέστρεψε με την οικογένειά του στη Νορβηγία. Στα πέντε χρόνια της κατοχής, το βασιλικό ανάκτορο είχε μετατραπεί σε φυλακή, ενώ ο νορβηγικός πληθυσμός είχε υποστεί σοβαρές στερήσεις.Το 1954, εννέα χρόνια μετά την επιστροφή της οικογένειας στη Νορβηγία, η μητέρα του Χάραλντ πέθανε από καρκίνο. Ο πρίγκιπας ήταν τότε μόλις 17 ετών. Αργότερα έδωσε στην πρωτότοκη κόρη του το όνομα Μάρθα, προς τιμήν της μητέρας του.Τρία χρόνια μετά πέθανε και ο βασιλιάςΖ', σε ηλικία 85 ετών, έπειτα από σχεδόν 52 χρόνια στον θρόνο.έγινε τότε διάδοχος του θρόνου. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο τουκαι φοίτησε επίσης στη Στρατιωτική Ακαδημία της Νορβηγίας, από την οποία αποφοίτησε το 1959. Ήταν μάλιστα στον χορό της αποφοίτησής του που εμφανίστηκε μαζί με τη γυναίκα που αργότερα θα γινόταν σύζυγός του.Ο Χάραλντ είχε γνωρίσει νωρίτερα την ίδια χρονιά τηκόρη εμπόρου υφασμάτων από το Όσλο. Το γεγονός ότι η Σόνια δεν είχε αριστοκρατική καταγωγή προκάλεσε αντιδράσεις στη βασιλική οικογένεια.Το ζευγάρι κράτησε αρχικά κρυφή τη σχέση του. Όταν, όμως, έγινε γνωστή, το παλάτι επέμενε επί χρόνια ότι οι δυο τους δεν θα μπορούσαν να παντρευτούν.Ο Χάραλντ έφτασε τελικά στο σημείο να απειλήσει ότι θα παραμείνει ανύπαντρος για όλη του τη ζωή εάν δεν του επιτρεπόταν να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε. Ο πατέρας του υποχώρησε και έδωσε τη συγκατάθεσή του.Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 1968 στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο, αφού και οι δύο είχαν προηγουμένως σπουδάσει στην Αγγλία. Η Σόνια σπούδασε αγγλική γλώσσα στο, ενώ ο Χάραλντ φοίτησε στοτης Οξφόρδης, όπου σπούδασε Πολιτική, Φιλοσοφία και Οικονομικά.Στο διάστημασπούδασε επίσης ιστορία, οικονομικά και πολιτική στην Οξφόρδη. Μεγάλος θαυμαστής της Βρετανίας, ασχολήθηκε με την κωπηλασία, όμως το μεγάλο αθλητικό του πάθος ήταν η ιστιοπλοΐα. Εκπροσώπησε τη Νορβηγία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 1964, της Πόλης του Μεξικού το 1968 και του Μονάχου το 1972.Το πρώτο παιδί του Χάραλντ και της Σόνια, η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, γεννήθηκε το 1971. Έναν χρόνο αργότερα γεννήθηκε ο πρίγκιπας Χάακον.Ο Χάακον, πάντως, χρειάστηκε να περιμένει πολλές δεκαετίες μέχρι να γίνει πρώτος στη σειρά διαδοχής, καθώς ο πατέρας του ανέβηκε στον θρόνο τον Ιανουάριο του 1991, σε ηλικία 53 ετών.Οι στενοί δεσμοί του Χάραλντ με τη βρετανική βασιλική οικογένεια παρέμειναν ισχυροί σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Το 1996 επισκέφθηκε το Σάντρινγκχαμ για ένα Σαββατοκύριακο κυνηγιού, ενώ το 1998 βρέθηκε μεταξύ των περίπου 250 προσκεκλημένων στο Χάιγκροουβ για τα 50ά γενέθλια του τότε πρίγκιπα Καρόλου.Το 2011 ήταν μεταξύ των δεκάδων Ευρωπαίων γαλαζοαίματων που παρακολούθησαν τον γάμο τουκαι τηςκαι έναν χρόνο αργότερα παρέστη στο γεύμα για το Διαμαντένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσαςΒ'.Χαρακτηριστικοί των στενών σχέσεων μεταξύ των βασιλικών οικογενειών της Νορβηγίας και της Βρετανίας ήταν και οι τρεις επίσημες επισκέψεις της Ελισάβετ στη Νορβηγία, το 1955, το 1981 και το 2001.Όπως και άλλες ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες, έτσι και η οικογένεια του Χάραλντ βρέθηκε κατά καιρούς στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων.Τους τελευταίους μήνες, η νορβηγική βασιλική οικογένεια είχε κλονιστεί από την υπόθεση που αφορά τις σχέσεις της νύφης του βασιλιά, πριγκίπισσας, με τονβρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής όταν στοιχεία από τα αρχείααποκάλυψαν ότι είχε μείνει στην έπαυλη του καταδικασμένου χρηματιστή στοτο 2013, δηλαδή μετά την καταδίκη του για αδικήματα σε βάρος ανήλικων κοριτσιών. Ένα από τα emails φέρεται μάλιστα να έδειχνε ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται σε επαφή μαζί του λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του., η οποία έχει διαγνωστεί με πνευμονική ίνωση, ζήτησε αργότερα συγγνώμη, δηλώνοντας ότι τα συγκεκριμένα emails «δεν αντιπροσωπεύουν τον άνθρωπο που θέλω να είμαι».Ο Χάραλντ είχε υπερασπιστεί δημόσια τη νύφη του, επισημαίνοντας ότι δεν είχε κάνει τίποτα παράνομο και ότι είχε διακόψει τη σχέση της με τονσχετικά νωρίς.Ο βασιλιάςδιατηρούσε τόσο διπλωματικούς όσο και οικογενειακούς δεσμούς με την Ελλάδα, με σημαντικότερη στιγμή την επίσημη κρατική επίσκεψη που πραγματοποίησε στη χώρα τον Δεκέμβριο του 2012 μαζί με τη βασίλισσα Σόνια.Κατά την επίσκεψή τους στην Αθήνα, ο βασιλιάς Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια περιηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, στην Ακρόπολη, ενώ παρέστησαν και σε δεξίωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο.Όπως συμβαίνει με πολλές ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες, ο Χάραλντ συνδεόταν συγγενικά, έστω και μακρινά, με μέλη της πρώην ελληνικής βασιλικής οικογένειας, μέσω κοινών δυναστικών γραμμών και ιδιαίτερα της ευρύτερης δυναστείας τωνΠαράλληλα, τη δεκαετία του 1960, όταν ήταν ακόμη διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, δημοσιεύματα του ευρωπαϊκού κοσμικού Τύπου τον είχαν κατά καιρούς συνδέσει ως πιθανό μελλοντικό σύζυγο με τηνκαι της. Οι σχετικές φήμες δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, καθώς ο Χάραλντ παντρεύτηκε τελικά το 1968 τηΤα τελευταία χρόνια της ζωής του Χάραλντ σημαδεύτηκαν από σειρά προβλημάτων υγείας, τα οποία κατά περιόδους τον ανάγκασαν να απέχει από τα βασιλικά του καθήκοντα.Στις 17 Αυγούστου εισήχθη επειγόντως στο νοσοκομείο με αιμολυτική αναιμία, μία πάθηση κατά την οποία τα ερυθρά αιμοσφαίρια καταστρέφονται με υπερβολικά γρήγορο ρυθμό και μπορεί να προκαλέσει κόπωση, ωχρότητα και δυσκολία στην αναπνοή.Δύο χρόνια νωρίτερα είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Μαλαισία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί βηματοδότης.Παρά τα προβλήματα υγείας, ο Χάραλντ επέμενε ότι δεν επρόκειτο ποτέ να παραιτηθεί από τον θρόνο. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι είχε ορκιστεί ενώπιον του Storting, του νορβηγικού Κοινοβουλίου, και ότι ο όρκος αυτός ήταν ισόβιος.Στις 23 Αυγούστου το παλάτι ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. «Η Αυτού Μεγαλειότητα ο βασιλιάς λαμβάνει αντιβιοτική αγωγή για βακτηριακή λοίμωξη στο αίμα και έχει ανταποκριθεί στη θεραπεία», ανέφερε τότε η ανακοίνωση.Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς θα παρέμενε εκτός καθηκόντων για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Το παλάτι ανέφερε επίσης ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχε λάβει κορτιζόνη για την αιμολυτική αναιμία, θεραπεία που προκάλεσε κατακράτηση υγρών και κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία του.Τον Φεβρουάριο ο 89χρονος μονάρχης είχε επίσης μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν στην Τενερίφη μαζί με τη σύζυγό του, βασίλισσα Σόνια. Τότε είχε υποβληθεί σε θεραπεία για λοίμωξη και αφυδάτωση, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται «ικανοποιητική».Η επιδείνωση της υγείας του τις τελευταίες ημέρες αποδείχθηκε, ωστόσο, μη αναστρέψιμη. Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε' πέθανε το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου στο Όσλο, κλείνοντας μια βασιλεία που διήρκεσε περισσότερο από 35 χρόνια.