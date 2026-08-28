Ιρανός ΥΠΕΞ: Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Στενό του Ορμούζ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι

Ιρανός ΥΠΕΞ: Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, να εκφράζονται με σεβασμό, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», τόνισε ο Αραγτσί

Ιρανός ΥΠΕΞ: Η διπλωματία μπορεί να επανέλθει αν οι ΗΠΑ παραδεχθούν ότι η πίεση δεν λειτουργεί
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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι το να ξαναμπεί η διπλωματία στις ράγες δεν είναι αδύνατο, αλλά εξαρτάται από τα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιληφθούν ότι η πίεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν λειτουργεί, μετά την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων.

«Το να ξαναμπεί η διπλωματία στις ράγες δεν είναι αδύνατο. Εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιληφθούν ένα απλό γεγονός: η πίεση δεν λειτουργεί». ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτηση στο X. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, να εκφράζονται με σεβασμό, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», πρόσθεσε ο Αραγτσί.



Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών χαιρέτισε εξάλλου τις «δημιουργικές συνομιλίες» που είχε χθες, Πέμπτη, στην Τεχεράνη με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, η χώρα του οποίου προσπαθεί, από κοινού με άλλες μεσολαβήτριες χώρες, να επανεκκινήσει τη διπλωματική διαδικασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, ο αλ Θάνι υπογράμμισε με την ευκαιρία αυτή «την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των γειτονικών χωρών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» στο στενό του Ορμούζ, επιμένοντας «στη σημασία της συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών».

Το Ιράν λέει ότι το στενό θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσινγκτον δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπογράφτηκε τον Ιούνιο με σκοπό να μπει τέλος στον πόλεμο, κυρίως την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των οικονομικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
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