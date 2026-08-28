Ο πρόεδρος της Συρίας έκανε σύμβουλό του τον μέχρι πρότινος αρχηγό των κουρδικών δυνάμεων
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Κούρδοι

Ο πρόεδρος της Συρίας έκανε σύμβουλό του τον μέχρι πρότινος αρχηγό των κουρδικών δυνάμεων

Ο Μαζλούμ Άμπντι είχε ανακοινώσει μόλις την Τρίτη τη διάλυση των SDF ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης

Ο πρόεδρος της Συρίας έκανε σύμβουλό του τον μέχρι πρότινος αρχηγό των κουρδικών δυνάμεων
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Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα διόρισε σήμερα σύμβουλο της προεδρίας τον Κούρδο ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση από τον Άμπντι της διάλυσης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ενσωμάτωσης με τη Δαμασκό.

"Ο Μουσταφά Χαλίλ Άμπντι διορίζεται σύμβουλος στην προεδρία της Δημοκρατίας", αναφέρει το διάταγμα που υπέγραψε ο Σάρα και μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

O Άμπντι, πρώην διοικητής των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, ανακοίνωσε την Τρίτη τη διάλυσή τους ως ανεξάρτητης στρατιωτικής δύναμης, ένα σημαντικό βήμα σε ένα σχέδιο ενσωμάτωσης των κουρδικών θεσμών στο συριακό κράτος που συμφωνήθηκε νωρίτερα φέτος με την ισλαμιστική κυβέρνηση στη Δαμασκό.
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