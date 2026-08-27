Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στη  Καν της Γαλλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στη  Καν της Γαλλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς

Το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό

Ένας νεκρός και 10 τραυματίες στη  Καν της Γαλλίας όταν όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς
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Άνδρας χτύπησε «από πρόθεση» το βράδυ της Τετάρτης με το όχημά του πεζούς κοντά σε μπαρ στην Καν, στη δυτική Γαλλία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέξα, προτού τεθεί υπό κράτηση από τις Αρχές, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Περί τις 22:15 (τοπική ώρα· 23:15 ώρα Ελλάδας), «όχημα έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς σε δημόσιο δρόμο απέναντι στον σιδηροδρομικό σταθμό (...) Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς έχουμε έναν αποβιώσαντα, επτά ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση και (άλλους) τρεις ανθρώπους σε σοβαρή κατάσταση», ανέφερε ο νομάρχης της Καλβαντός, ο Νταβίντ Κλαβιέρ, ο οποίος έσπευσε επιτόπου.

Το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υπό κράτηση στην Ουιστρεάμ, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τον τόπο της τραγωδίας, σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή.

Ο ύποπτος, «γεννημένος στη Ρωσία», δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», πάντως είχε στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τον νομάρχη Κλαβιέρ, που εξήγησε ότι διενεργείται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι 26 ετών, διευκρίνισε η εισαγγελία της Καν.
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