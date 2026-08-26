Άγριο φονικό στα κατεχόμενα: Γυναίκα μαχαίρωσε 30 φορές τον σύζυγό της
ΚΟΣΜΟΣ
Κατεχόμενα Δολοφονια

Άγριο φονικό στα κατεχόμενα: Γυναίκα μαχαίρωσε 30 φορές τον σύζυγό της

Η γυναίκα πίστευε ότι ο σύζυγός της σκόπευε να της κλέψει προσωπικά αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία

Άγριο φονικό στα κατεχόμενα: Γυναίκα μαχαίρωσε 30 φορές τον σύζυγό της
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Μια υπόθεση άγριας δολοφονίας συγκλονίζει τα κατεχόμενα, καθώς μια γυναίκα κατηγορείται ότι σκότωσε τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στον κατεχόμενο Γερόλακκο με 30 μαχαιριές.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου» από τις συνολικά 30 μαχαιριές, οι πέντε φέρεται να ήταν θανάσιμες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και το philenews.com, το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 22:30, στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι στον Γερόλακκο.

Η γυναίκα πήρε από την κουζίνα μαχαίρι με λεπίδα μήκους 11 εκατοστών και επιτέθηκε στον σύζυγό της την ώρα που εκείνος βρισκόταν στο κρεβάτι. Σύμφωνα με την κατάθεση του λεγόμενου «αστυνομικού ανακριτή», τον τραυμάτισε επανειλημμένα στον λαιμό, τη μέση και την πλάτη.

Όπως υποστηρίχθηκε ενώπιον του λεγόμενου «δικαστηρίου», η γυναίκα προχώρησε στην επίθεση επειδή πίστευε ότι ο σύζυγός της σκόπευε να της αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα και περιουσιακά στοιχεία.

Μετά τη δολοφονία η γυναίκα παραδόθηκε. Το λεγόμενο «δικαστήριο» έκανε δεκτό το αίτημα της «αστυνομίας» για την κράτησή της, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η υποβολή της σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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