Διανομέας στη Νέα Υόρκη ξυλοκόπησε φρουρό σε εταιρεία για μια παραγγελία, δείτε βίντεο

Τρεις ακόμα εργαζόμενοι της εταιρείας παρενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση και να ακινητοποιήσουν τον δράστη