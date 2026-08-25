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Διανομέας στη Νέα Υόρκη ξυλοκόπησε φρουρό σε εταιρεία για μια παραγγελία, δείτε βίντεο
Διανομέας στη Νέα Υόρκη ξυλοκόπησε φρουρό σε εταιρεία για μια παραγγελία, δείτε βίντεο
Τρεις ακόμα εργαζόμενοι της εταιρείας παρενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση και να ακινητοποιήσουν τον δράστη
Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Barstool Sports στο Μανχάταν, όταν διανομέας της Uber Eats επιτέθηκε σε φρουρό ασφαλείας, μετά από καβγά που είχαν για μια παραγγελία.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, περίπου στις 2 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας στη 7η Λεωφόρο, στο Μίντταουν της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης όλα ξεκίνησαν από μια λεκτική αντιπαράθεση με τις εικόνες της άγριας συμπλοκής να καταγράφονται σε βίντεο το οποίο δημοσίευσε στο X ο ιδρυτής και πρόεδρος της Barstool, Ντέιβ Πόρτνοϊ, περιγράφοντας το περιστατικό ως «τρελή σκηνή» στα γραφεία της εταιρείας.
Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο διανομέας μπήκε σε αντιπαράθεση με εργαζόμενη της Barstool, την Gia, στον διάδρομο των γραφείων, σχετικά με την παραγγελία της. Όταν ο φρουρός ασφαλείας, ο Dan, παρενέβη και του ζήτησε να αποχωρήσει από τον χώρο, ο διανομέας φέρεται να του επιτέθηκε.
Στο βίντεο φαίνεται ο 31χρονος διανομέας να ρίχνει τον φρουρό στο πάτωμα και να τον σέρνει ενώ στη συνέχεια, γονατίζει πάνω από τον 45χρονο και τον χτυπά επανειλημμένα στο πρόσωπο. Στην συνέχεια τρεις εργαζόμενοι της Barstool σπεύδουν να επέμβουν, προσπαθώντας να σταματήσουν την επίθεση και να ακινητοποιήσουν τον άνδρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, εκείνος συνεχίζει να αντιστέκεται και να χτυπά ενώ οι εργαζόμενοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν. Τελικά, οι υπάλληλοι καταφέρνουν να τον απομακρύνουν από τον φρουρό και καλούν την αστυνομία. Ο τραυματισμένος φρουρός δέχθηκε πρώτες βοήθειες στο σημείο, σύμφωνα με την NYPD.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προηγήθηκε της συμπλοκής και ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της αντιπαράθεσης για την παραγγελία.
Ο Ντέιβ Πόρτνοϊ σχολίασε με σαρκαστικό τρόπο τον τραυματισμό του φρουρού, αναφέροντας ότι ενδεχομένως να χρειαστεί «μερικά ράμματα και μερικές μπύρες», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Συνολικά, άλλη μια μέρα στο Stool».
Ο ιδρυτής της Barstool έκανε παράλληλα και πολιτικό σχόλιο, ευχαριστώντας ειρωνικά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μάμντανι, με τον οποίο έχει εκφράσει στο παρελθόν την πρόθεσή του να αναμετρηθεί πολιτικά.
Η Uber ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε άμεσα την πρόσβαση του διανομέα στην πλατφόρμα.
«Είμαστε αποτροπιασμένοι από τη συμπεριφορά που επιδείχθηκε. Η βία δεν γίνεται ποτέ ανεκτή και έχουμε αφαιρέσει την πρόσβαση του διανομέα στην πλατφόρμα της Uber», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στην *New York Post*, προσθέτοντας ότι η Uber είναι διαθέσιμη να συνεργαστεί με τις αρχές και να συνδράμει την αστυνομική έρευνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, περίπου στις 2 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας στη 7η Λεωφόρο, στο Μίντταουν της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης όλα ξεκίνησαν από μια λεκτική αντιπαράθεση με τις εικόνες της άγριας συμπλοκής να καταγράφονται σε βίντεο το οποίο δημοσίευσε στο X ο ιδρυτής και πρόεδρος της Barstool, Ντέιβ Πόρτνοϊ, περιγράφοντας το περιστατικό ως «τρελή σκηνή» στα γραφεία της εταιρείας.
Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο διανομέας μπήκε σε αντιπαράθεση με εργαζόμενη της Barstool, την Gia, στον διάδρομο των γραφείων, σχετικά με την παραγγελία της. Όταν ο φρουρός ασφαλείας, ο Dan, παρενέβη και του ζήτησε να αποχωρήσει από τον χώρο, ο διανομέας φέρεται να του επιτέθηκε.
Στο βίντεο φαίνεται ο 31χρονος διανομέας να ρίχνει τον φρουρό στο πάτωμα και να τον σέρνει ενώ στη συνέχεια, γονατίζει πάνω από τον 45χρονο και τον χτυπά επανειλημμένα στο πρόσωπο. Στην συνέχεια τρεις εργαζόμενοι της Barstool σπεύδουν να επέμβουν, προσπαθώντας να σταματήσουν την επίθεση και να ακινητοποιήσουν τον άνδρα.
Τον έριξε στο πάτωμα και συνέχισε να τον χτυπά
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγράφονται στο βίντεο, εκείνος συνεχίζει να αντιστέκεται και να χτυπά ενώ οι εργαζόμενοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν. Τελικά, οι υπάλληλοι καταφέρνουν να τον απομακρύνουν από τον φρουρό και καλούν την αστυνομία. Ο τραυματισμένος φρουρός δέχθηκε πρώτες βοήθειες στο σημείο, σύμφωνα με την NYPD.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προηγήθηκε της συμπλοκής και ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της αντιπαράθεσης για την παραγγελία.
Σε κράτηση ο 31χρονος
Ο Ντέιβ Πόρτνοϊ σχολίασε με σαρκαστικό τρόπο τον τραυματισμό του φρουρού, αναφέροντας ότι ενδεχομένως να χρειαστεί «μερικά ράμματα και μερικές μπύρες», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Συνολικά, άλλη μια μέρα στο Stool».
Ο ιδρυτής της Barstool έκανε παράλληλα και πολιτικό σχόλιο, ευχαριστώντας ειρωνικά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μάμντανι, με τον οποίο έχει εκφράσει στο παρελθόν την πρόθεσή του να αναμετρηθεί πολιτικά.
Η Uber ανακοίνωσε ότι αφαίρεσε άμεσα την πρόσβαση του διανομέα στην πλατφόρμα.
«Είμαστε αποτροπιασμένοι από τη συμπεριφορά που επιδείχθηκε. Η βία δεν γίνεται ποτέ ανεκτή και έχουμε αφαιρέσει την πρόσβαση του διανομέα στην πλατφόρμα της Uber», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στην *New York Post*, προσθέτοντας ότι η Uber είναι διαθέσιμη να συνεργαστεί με τις αρχές και να συνδράμει την αστυνομική έρευνα.
Η Barstool Sports δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό του περιστατικού.
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