Σε δύσκολη θέση ο Μπάρακ, κλήθηκε στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις, λέει Αμερικανίδα ακτιβίστρια δημοσιογράφος

Στην αποκάλυψη για τον Μπάρακ προχώρησε η συντηρητική ακτιβίστρια δημοσιογράφος Λόρα Λούμερ, η οποία φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο - Τι έχει προηγηθεί ανάμεσα σε Ισραήλ, Συρία και Τουρκία

X η συντηρητική ακτιβίστρια δημοσιογράφος Λόρα Λούμερ, η οποία φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.



«Πηγή μού λέει ότι ο πρέσβης Τομ Μπάρακ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ», έγραψε η Λούμερ, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν τον Μπάρακ εν μέρει υπεύθυνο για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.



Σε δεύτερη ανάρτησή της, ανέφερε ότι ο Μπάρακ κλήθηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για «διαβουλεύσεις» και επικαλέστηκε πηγή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία φέρεται να δήλωσε: «Θέλουμε τόσο πολύ να φύγει, που μπορεί να προσλάβουμε ακόμη και μεταφορική εταιρεία για να του μαζέψει τα πράγματα».







Η Λούμερ υποστήριξε επίσης ότι ο Μπάρακ «παραλίγο να προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας», μετά τις κατηγορίες του ότι το Ισραήλ κατέχει παράνομα τα Υψίπεδα του Γκολάν.







Η σύγκρουση Ισραήλ - Τουρκίας για τη Συρία Οι πληροφορίες για την ενόχληση απέναντι στον Μπάρακ έρχονται μετά τη σοβαρή κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας εξαιτίας της φερόμενης προσπάθειας της Άγκυρας να διευρύνει τη στρατιωτική παρουσία της στη Συρία και ιδιαίτερα γύρω από την αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ, κοντά στην Ιντλίμπ.



Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία «έλαβε το μήνυμα», μετά το ισραηλινό πλήγμα στη βάση, όπου η Άγκυρα φερόταν να επιδιώκει να αποκτήσει παρουσία που, κατά τις ανησυχίες της Ιερουσαλήμ, θα μπορούσε να περιορίσει την ελευθερία δράσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.



«Η Τουρκία κατάλαβε το μήνυμα και σταμάτησε την κίνηση, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο», δήλωσε.



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Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι ακριβώς σχεδίαζε να αναπτύξει η Τουρκία στη συγκεκριμένη περιοχή, έκανε όμως λόγο για «πραγματικά και σημαντικά πράγματα που δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί». Όπως υποστήριξε, τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο και να περιορίσουν μελλοντικές ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία.



Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για το Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να θεωρεί επικείμενη μια στρατιωτική σύγκρουση. «Δεν βλέπω έναν πόλεμο μαζί της αύριο το πρωί», είπε χαρακτηριστικά.



Η αυξανόμενη τουρκική παρουσία ανησυχεί το Ισραήλ Η αντιπαράθεση αντανακλά την ευρύτερη ανησυχία του Ισραήλ για τον ολοένα μεγαλύτερο ρόλο της Τουρκίας στη Συρία.



Αντιμέτωπος με αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται να βρίσκεται ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ , με αξιωματούχους να συζητούν ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησής του στην Ουάσινγκτον, έπειτα από σειρά διαφωνιών που συνδέονται με το Ισραήλ, την Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην πλατφόρμαη συντηρητική ακτιβίστρια δημοσιογράφος, η οποία φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.«Πηγή μού λέει ότι ο πρέσβης Τομ Μπάρακ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ», έγραψε η, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν τονεν μέρει υπεύθυνο για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.Σε δεύτερη ανάρτησή της, ανέφερε ότι ο Μπάρακ κλήθηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για «διαβουλεύσεις» και επικαλέστηκε πηγή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία φέρεται να δήλωσε: «Θέλουμε τόσο πολύ να φύγει, που μπορεί να προσλάβουμε ακόμη και μεταφορική εταιρεία για να του μαζέψει τα πράγματα».υποστήριξε επίσης ότι ο Μπάρακ «παραλίγο να προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας και Συρίας», μετά τις κατηγορίες του ότι το Ισραήλ κατέχει παράνομα τα Υψίπεδα του Γκολάν.Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.Οι πληροφορίες για την ενόχληση απέναντι στον Μπάρακ έρχονται μετά τη σοβαρή κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας εξαιτίας της φερόμενης προσπάθειας της Άγκυρας να διευρύνει τη στρατιωτική παρουσία της στη Συρία και ιδιαίτερα γύρω από την αεροπορική βάσηκοντά στηνΑνώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τουρκία «έλαβε το μήνυμα», μετά το ισραηλινό πλήγμα στη βάση, όπου η Άγκυρα φερόταν να επιδιώκει να αποκτήσει παρουσία που, κατά τις ανησυχίες της Ιερουσαλήμ, θα μπορούσε να περιορίσει την ελευθερία δράσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας.«Η Τουρκία κατάλαβε το μήνυμα και σταμάτησε την κίνηση, αλλά δεν είναι σαφές για πόσο», δήλωσε.Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι διπλωματικές προσπάθειες για να αποτραπεί η τουρκική κίνηση δεν απέδωσαν, με αποτέλεσμα το Ισραήλ να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητη η ανάληψη στρατιωτικής δράσης.Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τι ακριβώς σχεδίαζε να αναπτύξει ηστη συγκεκριμένη περιοχή, έκανε όμως λόγο για «πραγματικά και σημαντικά πράγματα που δεν πρέπει να βρίσκονται εκεί». Όπως υποστήριξε, τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο και να περιορίσουν μελλοντικές ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία.Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Τουρκία θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή για το Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να θεωρεί επικείμενη μια στρατιωτική σύγκρουση. «Δεν βλέπω έναν πόλεμο μαζί της αύριο το πρωί», είπε χαρακτηριστικά.Η αντιπαράθεση αντανακλά την ευρύτερη ανησυχία του Ισραήλ για τον ολοένα μεγαλύτερο ρόλο της Τουρκίας στη Συρία.

Η Ιερουσαλήμ επιδιώκει να αποτρέψει μια σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στη νότια Συρία και να διατηρήσει την ελευθερία δράσης της Πολεμικής Αεροπορίας της. Ταυτόχρονα, όμως, θέλει να συνεχίσει τις επαφές με τη Δαμασκό και να αποφύγει μια άμεση σύγκρουση με την Άγκυρα.



Ο ίδιος Ισραηλινός αξιωματούχος άσκησε σκληρή κριτική και στους χειρισμούς του Μπάρακ, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρέσβης συμβάλλει στη διεθνή νομιμοποίηση του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ-Σάρα και «μας προκαλεί σημαντική ζημιά».



Παρά τις εντάσεις, το Ισραήλ συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές με τη Συρία, ακόμη και σε επίπεδο υψηλόβαθμων αξιωματούχων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα προσφυγής στη στρατιωτική ισχύ όταν θεωρεί ότι απειλούνται τα συμφέροντα ασφαλείας του.



Γιατί κανείς δεν θέλει μια ανοιχτή σύγκρουση Παρά τις διαφορές, το Ισραήλ έχει σοβαρούς λόγους να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.



Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί στενές σχέσεις με τον Τραμπ και παραμένει σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ. Σημαντικό μέρος του πετρελαίου που φτάνει στο Ισραήλ από το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν διέρχεται από την Τουρκία και εξάγεται μέσω του λιμανιού του Τσεϊχάν.



Το Ισραήλ βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια δύσκολη στρατηγική εξίσωση: πρέπει να περιορίσει τη στρατιωτική επέκταση της Τουρκίας στη Συρία χωρίς να ανοίξει ένα νέο μέτωπο με μία από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής.



Εφόσον οι πληροφορίες της Λούμερ αποδειχθούν ακριβείς, ο Τομ Μπάρακ έχει πλέον βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης.