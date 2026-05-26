Συνελήφθη ο ανιψιός του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Τσάπο» κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ
Κατασχέθηκαν όπλα και 687 κιλά κοκαΐνης στην πολιτεία Τσιάπας

Ανιψιός του φυλακισμένου στις ΗΠΑ βαρόνου ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος καταζητείται από τις αμερικανικές αρχές, συνελήφθη στην πολιτεία Σονόρα του βορειοδυτικού Μεξικού, ανακοίνωσε σήμερα το μεξικανικό υπουργείο Ασφαλείας.

Ο «Ισαΐ Ν.», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης – μεξικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως πρόκειται για τον Ισαΐ Μαρτίνες Σεπέδα – συνελήφθη στη διάρκεια επιχείρησης στη Σονόρα, κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, ανακοίνωσε μέσω X τη σύλληψη του ανιψιού του εικονιζόμενου «Ελ Τσάπο», ενημερώνοντας επίσης για την κατάσχεση όπλων και 687 κιλών κοκαΐνης στην πολιτεία Τσιάπας (νοτιοανατολικά).



«Αυτές οι ενέργειες καταδεικνύουν τον διαρκή συντονισμό των μεξικανικών αρχών για τη σύλληψη υψηλόβαθμων καταζητούμενων και την αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας εγκληματικών οργανώσεων», υπογράμμισε.

Ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, συνιδρυτής του πανίσχυρου καρτέλ Σιναλόα, εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2017 – ύστερα από δύο θεαματικές αποδράσεις από φυλακές του Μεξικού – και καταδικάστηκε το 2019. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο.

Δύο γιοι του «Ελ Τσάπο», ο Χοακίν και ο Οβίδιο, είναι επίσης έγκλειστοι σε αμερικανικές φυλακές, έχοντας ομολογήσει την ενοχή τους για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον θεωρεί το καρτέλ Σιναλόα υπεύθυνο για εισαγωγή φαιντανύλης στις ΗΠΑ, όπου το συνθετικό οπιοειδές ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους τα τελευταία χρόνια. Υπό το βάρος των πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ, οι μεξικανικές αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

