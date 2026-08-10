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Βρήκαν μπουκάλι μπύρας 162 ετών σε ναυάγιο στη Βρετανία, μπορεί να είναι ακόμη πόσιμο
Βρήκαν μπουκάλι μπύρας 162 ετών σε ναυάγιο στη Βρετανία, μπορεί να είναι ακόμη πόσιμο
Ο Στέφαν Πάνις από το Βέλγιο, έμεινε άναυδος όταν ανακάλυψε το γυάλινο μπουκάλι σε ναυάγιο στα ανοιχτά των ακτών του Ντόβερ
Δύτες εντόπισαν μπουκάλι μπύρας ηλικίας 162 ετών, ενώ εξερευνούσαν ένα ναυάγιο στα ανοικτά των βρετανικών ακτών. Και υπάρχει πιθανότητα η μπύρα να είναι ακόμα πόσιμη.
Ο Στέφαν Πάνις από το Βέλγιο, έμεινε άναυδος όταν ανακάλυψε το γυάλινο μπουκάλι σε ναυάγιο στα ανοιχτά των ακτών του Ντόβερ. Μαζί με τον Έντι Χούζι, ανέβηκαν στην επιφάνεια και αφού ξέπλυναν το μπουκάλι διαπίστωσαν πως είχε το λογότυπο της Guinness και χρονολογείται από το 1864, σύμφωνε το BBC.
«Ανασύραμε το αντικείμενο και μόλις βγήκαμε στην επιφάνεια, ένα γρήγορο ξέπλυμα αποκάλυψε τη λέξη “Guinness”», είπε. Ο Πάνις κάνει καταδύσεις για πάνω από 40 χρόνια και επικοινώνησε με την Guinness για να μοιραστεί την ανακάλυψη.
Μέχρι στιγμής, έχει ανασύρει μόνο μία φιάλη, αλλά πιστεύει ότι πολλές ακόμη παραμένουν θαμμένες κάτω από την άμμο που περιβάλλει το ναυάγιο και έχει ήδη σχεδιάσει να ανασύρει και άλλες. «Βλέποντας το μέγεθος της κούτας, πιστεύω ότι πρόκειται σίγουρα για κούτα με 24 φιάλες. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες», δήλωσε.
Δείγματα από το μπουκάλι έχουν σταλεί για ανάλυση, με τους ερευνητές να ελπίζουν να μάθουν περισσότερα για το πώς θα είχε γεύση η μπύρα.
«Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να καταφέρουμε να ανακτήσουμε το πλήρες DNA και τότε θα μπορέσουμε να παρασκευάσουμε ξανά σε μικρή κλίμακα ακριβώς την ίδια μπύρα με τη δεκαετία του 1860», δήλωσε ο Πάνις.
Εάν η προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία, οι ερευνητές θα μπορούσαν να αναπαράγουν τη γεύση της μπύρας όπως παρασκευαζόταν το 1864.
Όμως, μπορεί να υπάρχει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα. «Υπάρχει η πιθανότητα να είναι ακόμα πόσιμη. Το ερώτημα είναι αν το θαλασσινό νερό έχει εισχωρήσει στις φιάλες μέσω των φελλών», είπε ο Πάνις.
Ο Στέφαν Πάνις από το Βέλγιο, έμεινε άναυδος όταν ανακάλυψε το γυάλινο μπουκάλι σε ναυάγιο στα ανοιχτά των ακτών του Ντόβερ. Μαζί με τον Έντι Χούζι, ανέβηκαν στην επιφάνεια και αφού ξέπλυναν το μπουκάλι διαπίστωσαν πως είχε το λογότυπο της Guinness και χρονολογείται από το 1864, σύμφωνε το BBC.
«Ανασύραμε το αντικείμενο και μόλις βγήκαμε στην επιφάνεια, ένα γρήγορο ξέπλυμα αποκάλυψε τη λέξη “Guinness”», είπε. Ο Πάνις κάνει καταδύσεις για πάνω από 40 χρόνια και επικοινώνησε με την Guinness για να μοιραστεί την ανακάλυψη.
Μέχρι στιγμής, έχει ανασύρει μόνο μία φιάλη, αλλά πιστεύει ότι πολλές ακόμη παραμένουν θαμμένες κάτω από την άμμο που περιβάλλει το ναυάγιο και έχει ήδη σχεδιάσει να ανασύρει και άλλες. «Βλέποντας το μέγεθος της κούτας, πιστεύω ότι πρόκειται σίγουρα για κούτα με 24 φιάλες. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες», δήλωσε.
Μετά την ανακάλυψη, ο συνάδελφος του Πάνις, Πάβελ Τρουσίνσκι, επικοινώνησε με έναν μικροβιολόγο ειδικευμένο στη μπύρα στο Πανεπιστήμιο KU Leuven του Βελγίου.
Divers have discovered a 162-year-old bottle of Guinness inside a shipwreck, and scientists now hope the preserved beer contains enough DNA to help reconstruct the original 1864 recipe.— Historic Vids (@historyinmemes) August 9, 2026
Divers recently recovered a 162-year-old bottle of Guinness from a shipwreck, still sealed… pic.twitter.com/IZwaj4hJjo
Δείγματα από το μπουκάλι έχουν σταλεί για ανάλυση, με τους ερευνητές να ελπίζουν να μάθουν περισσότερα για το πώς θα είχε γεύση η μπύρα.
«Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να καταφέρουμε να ανακτήσουμε το πλήρες DNA και τότε θα μπορέσουμε να παρασκευάσουμε ξανά σε μικρή κλίμακα ακριβώς την ίδια μπύρα με τη δεκαετία του 1860», δήλωσε ο Πάνις.
Εάν η προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία, οι ερευνητές θα μπορούσαν να αναπαράγουν τη γεύση της μπύρας όπως παρασκευαζόταν το 1864.
Όμως, μπορεί να υπάρχει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα. «Υπάρχει η πιθανότητα να είναι ακόμα πόσιμη. Το ερώτημα είναι αν το θαλασσινό νερό έχει εισχωρήσει στις φιάλες μέσω των φελλών», είπε ο Πάνις.
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