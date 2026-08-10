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Οι συνομιλίες με το Ιράν είναι σαν μια παρτίδα σκάκι, λέει ο Τραμπ - Είμαστε επαγγελματίες παίκτες, απαντά η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ντόναλντ Τραμπ Σκάκι

Οι συνομιλίες με το Ιράν είναι σαν μια παρτίδα σκάκι, λέει ο Τραμπ - Είμαστε επαγγελματίες παίκτες, απαντά η Τεχεράνη

Δεν υπάρχει σε εξέλιξη απευθείας διαπραγμάτευση με την Ουάσινγκτον, μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων», τονίζει το Ιράν

Οι συνομιλίες με το Ιράν είναι σαν μια παρτίδα σκάκι, λέει ο Τραμπ - Είμαστε επαγγελματίες παίκτες, απαντά η Τεχεράνη
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Οι Ιρανοί είναι «επαγγελματίες σκακιστές», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ που παρέβαλε χθες τον πόλεμο με «μία παρτίδα σκάκι».

Είτε κατά την διάρκεια των επίσημων διαπραγματεύσεων ή για τις διαπραγματεύσεις στους διαδρόμους, «οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες σκακιστές» δήλωσε ο Ισμαΐλ Μπαγαΐ κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Απαντώντας στις επικρίσεις για το γεγονός ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος στην κρίση που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν στο τέλος του Φεβρουαρίου, ο Τραμπ δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Axios: «Θα τακτοποιηθεί. Όλα στο τέλος τακτοποιούνται. Είναι σαν παρτίδα σκάκι».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ελπίζετε ότι δεν θα λερωθείτε όταν παλεύετε με γουρούνια. Άλλωστε, μερικές φορές αυτό αποτελεί μέρος της μάχης που σας έχει επιβληθεί».

Επαναλαμβάνοντας στους δημοσιογράφους το μήνυμα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική ηγεσία ο εκπρόσωπος είπε: δεν υπάρχει σε εξέλιξη «απευθείας διαπραγμάτευση» με την Ουάσινγκτον, μόνο «ανταλλαγές μηνυμάτων» μέσω των μεσολαβητών και οι συνομιλίες μπορούν να επαναληφθούν όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τις παραβιάσεις του πρωτοκόλλου συμφωνίας.

Όσο αυτό συνεχίζεται, «δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση ασφαλούς διεθνούς ναυσιπλοΐας», είπε. «Κατά κανόνα, όταν παρέχετε θαλάσσιες υπηρεσίες, λαμβάνετε αναγκαστικά κάτι σε αντάλλαγμα», είπε.
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