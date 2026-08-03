Ουκρανικό drone συνετρίβη μέσα σε λουόμενους σε παραλία του Κρασνοντάρ, τουλάχιστον 6 νεκροί - Δείτε βίντεο

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Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν όταν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε ανάμεσα σε λουόμενους σε πολυσύχναστη παραλία της περιφέρειας του Κρασνοντάρ το πρωί της Δευτέρας.Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Γκελεντζίκ της περιφέρειας Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ ο περιφερειάρχης τόνισε ότι τα θύματα προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών του drone και όχι από άμεσο πλήγμα.Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δέκα άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι. Τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.Με εντολή του περιφερειάρχη Βενιαμίν Κοντρατίεφ κινητοποιήθηκε εξειδικευμένη ομάδα ιατρικής αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν στήριξη τόσο στους τραυματίες όσο και στις οικογένειες των θυμάτων.Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Κοντρατίεφ είχε δηλώσει ότι η ουκρανική επίθεση είχε στόχο πολιτικές υποδομές της περιοχής. Στο σημείο όπου έπεσαν τα συντρίμμια του drone εξακολουθούν να επιχειρούν συνεργεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.