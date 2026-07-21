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Ο Καναδάς εντάχθηκε ως η πρώτη χώρα «παρατηρητής» στο πρόγραμμα παραγωγής του μαχητικού αεροσκάφους GCAP
Ο Καναδάς εντάχθηκε ως η πρώτη χώρα «παρατηρητής» στο πρόγραμμα παραγωγής του μαχητικού αεροσκάφους GCAP
Το Βρετανικό υπουργείο Άμυνας το ανακοίνωσε μία ημέρα αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Μπέρναμ και μετά τη συνάντηση που είχαν στο Λονδίνο οι υπουργοί Άμυνας της Βρετανίας, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας και του Καναδά
Ο Καναδάς θα ενταχθεί ως «παρατηρητής» στο πρόγραμμα παραγωγής του νέου βρετανικο-ιταλο-ιαπωνικού μαχητικού αεροσκάφους GCAP, κάτι που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για να γίνει μελλοντικά πλήρες μέλος του, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.
Το πρόγραμμα GCAP (Global Combat Air Programme) αναμένεται να αναπτύξει έως το 2035 ένα μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς που θα αντικαταστήσει τα Eurofighter Typhoon της Ιταλίας και της Βρετανίας και τα Mitsubishi F-2 της Ιαπωνίας.
«Ο Καναδάς θα επωφεληθεί καθώς θα έχει άμεση εικόνα του προγράμματος GCAP, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων, τη βιομηχανική συνεργασία και τα μακροπρόθεσμα σχέδια παράδοσης», διευκρίνισε το υπουργείο. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για «συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική συμμετοχή και τη συνεισφορά του στο GCAP», πρόσθεσε.
Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ και μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Λονδίνο οι υπουργοί Άμυνας της Βρετανίας Γουές Σρίτινγκ, της Ιαπωνίας Σιντζίρο Κοϊζούμι, της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο και του Καναδά Ντέιβιντ ΜακΓκίντι.
Σε κοινό ανακοινωθέν, οι τέσσερις χώρες επιβεβαίωσαν ότι θεωρούν τη συμμετοχή του Καναδά ως «ένα σημαντικό βήμα με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αξιόπιστων συμμάχων με κοινές αξίες».
Το έργο GCAP αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ιταλικής Leonardo, της βρετανικής BAE Systems και της ιαπωνικής JAIEC. Στις αρχές Ιουλίου, οι τρεις εταίροι υπέγραψαν σύμβαση ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων λιρών (5,4 δισεκ. ευρώ) με αυτή την κοινοπραξία, με την ονομασία Edgewing, για τη χρηματοδότηση των επόμενων σταδίων της ανάπτυξής της.
Το Λονδίνο έχει δεσμευτεί ότι θα επενδύσει 8,6 δισ. λίρες σε βάθος τετραετίας για το GCAP, στο πλαίσιο του δεκαετούς αμυντικού επενδυτικού σχεδίου του. Από την αρχή, οι τρεις εταίροι είχαν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή και άλλων χωρών στο πρόγραμμα. Τον περασμένο μήνα ο επικεφαλής της Leonardo, Λορέντσο Μαριάνι, είπε στην εφημερίδα Financial Times ότι είναι υπέρ της εισόδου της Γερμανίας στο πρόγραμμα, μετά την εγκατάλειψη του ανταγωνιστικού γαλλο-γερμανο-ισπανικού έργου Scaf.
Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον της.
Το πρόγραμμα GCAP (Global Combat Air Programme) αναμένεται να αναπτύξει έως το 2035 ένα μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς που θα αντικαταστήσει τα Eurofighter Typhoon της Ιταλίας και της Βρετανίας και τα Mitsubishi F-2 της Ιαπωνίας.
«Ο Καναδάς θα επωφεληθεί καθώς θα έχει άμεση εικόνα του προγράμματος GCAP, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων, τη βιομηχανική συνεργασία και τα μακροπρόθεσμα σχέδια παράδοσης», διευκρίνισε το υπουργείο. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για «συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική συμμετοχή και τη συνεισφορά του στο GCAP», πρόσθεσε.
We are delighted to welcome Canada as our first #GCAP Observer!— GCAP (@GCAP_int) July 21, 2026
Read the quadrilateral joint statement to find out why this is an important moment for our programme and how Canada will benefit from being a GCAP Observer:https://t.co/iLwh3YehQY
🇮🇹🇯🇵🇬🇧➕🇨🇦 pic.twitter.com/miKEPqVFe4
Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ και μετά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα στο Λονδίνο οι υπουργοί Άμυνας της Βρετανίας Γουές Σρίτινγκ, της Ιαπωνίας Σιντζίρο Κοϊζούμι, της Ιταλίας Γκουίντο Κροζέτο και του Καναδά Ντέιβιντ ΜακΓκίντι.
Σε κοινό ανακοινωθέν, οι τέσσερις χώρες επιβεβαίωσαν ότι θεωρούν τη συμμετοχή του Καναδά ως «ένα σημαντικό βήμα με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ αξιόπιστων συμμάχων με κοινές αξίες».
Το έργο GCAP αναπτύσσεται στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας μεταξύ της ιταλικής Leonardo, της βρετανικής BAE Systems και της ιαπωνικής JAIEC. Στις αρχές Ιουλίου, οι τρεις εταίροι υπέγραψαν σύμβαση ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων λιρών (5,4 δισεκ. ευρώ) με αυτή την κοινοπραξία, με την ονομασία Edgewing, για τη χρηματοδότηση των επόμενων σταδίων της ανάπτυξής της.
Το Λονδίνο έχει δεσμευτεί ότι θα επενδύσει 8,6 δισ. λίρες σε βάθος τετραετίας για το GCAP, στο πλαίσιο του δεκαετούς αμυντικού επενδυτικού σχεδίου του. Από την αρχή, οι τρεις εταίροι είχαν δηλώσει ότι είναι ανοιχτοί στη συμμετοχή και άλλων χωρών στο πρόγραμμα. Τον περασμένο μήνα ο επικεφαλής της Leonardo, Λορέντσο Μαριάνι, είπε στην εφημερίδα Financial Times ότι είναι υπέρ της εισόδου της Γερμανίας στο πρόγραμμα, μετά την εγκατάλειψη του ανταγωνιστικού γαλλο-γερμανο-ισπανικού έργου Scaf.
Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης εκφράσει το ενδιαφέρον της.
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