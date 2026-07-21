Δείτε βίντεο: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στα γεννητικά όργανα ενώ έκανε zipline στην Ονδούρα

Η Κίρστεν Λίντσεϊ πίστεψε πως είχε υποστεί μόνο μια επιφανειακή εκδορά, όμως λίγες ώρες αργότερα η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και χρειάστηκε η αεροδιακομιδή της στις ΗΠΑ





Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Κίρστεν Λίντσεϊ, 28 ετών, συμμετείχε σε οργανωμένη εκδρομή κατά την τρίτη ημέρα της κρουαζιέρας της με πλοίο της Carnival Cruise Line, όταν σημειώθηκε το ατύχημα.







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NEW: Louisiana woman suffers a catastrophic genital injury in Honduras, forced to spend $50,000 on an emergency air evacuation back to the U.S.



Kirsten Lindsey was injured during a daytime excursion on day three of a Carnival cruise.



When she tried to release herself from a… pic.twitter.com/EPmYoqTbof — Collin Rugg (@CollinRugg) July 21, 2026 Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα αγωνίας, η 28χρονη άφησε το σκοινί και έπεσε στο νερό.







«Ο πόνος έγινε αφόρητος» Σύμφωνα με τον σύντροφό της, Μπλέικ Φορντ, το οίδημα αυξήθηκε δραματικά και ο πόνος έγινε τόσο έντονος, ώστε η Λίντσεϊ χρειάστηκε αναπηρικό αμαξίδιο ακόμη και για να επιστρέψει στην καμπίνα τους.



Η Κίρστεν Λίντσεϊ με τον σύντροφό της Κλείσιμο



Οι γιατροί του πλοίου τη μετέφεραν αμέσως στο ιατρικό κέντρο, όπου κατέβαλαν προσπάθειες επί 26 ώρες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Παρά τις προσπάθειές τους, κρίθηκε ότι οι τραυματισμοί ήταν πολύ σοβαροί για να αντιμετωπιστούν εν πλω.



Όπως περιέγραψε ο σύντροφός της, η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε συνεχώς να την κρατήσει ξύπνια, καθώς η ισχυρή φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου προκαλούσε επεισόδια κατά τα οποία σταματούσε να αναπνέει όταν αποκοιμιόταν.



Αεροδιακομιδή και επείγουσα επέμβαση Το ζευγάρι αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Κόστα Μάγια, στο Μεξικό, και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.



Σε εφιάλτη μετατράπηκε μια μίνι κρουαζιέρα αναψυχής στην Ονδούρα για 28χρονη Αμερικανίδα, καθώς στην προσπάθειά της να κάνει zipline , το σxοινί την τραυμάτισε σοβαρά στα γεννητικά της όργανα με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει αεροδιακομιδή της στις ΗΠΑ, όπου και χειρουργήθηκε.Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Κίρστεν Λίντσεϊ, 28 ετών, συμμετείχε σε οργανωμένη εκδρομή κατά την τρίτη ημέρα της κρουαζιέρας της με πλοίο της Carnival Cruise Line, όταν σημειώθηκε το ατύχημα.Βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού δείχνει τη νεαρή να πηδά από την εξέδρα για να χρησιμοποιήσει το zipline. Ωστόσο, αντί να κινηθεί ομαλά κατά μήκος της διαδρομής, το σχοινί επαναφοράς τεντώθηκε και σφίχτηκε ανάμεσα στα πόδια της, προκαλώντας της τον σοβαρό τραυματισμό.Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα αγωνίας, η 28χρονη άφησε το σκοινί και έπεσε στο νερό.Αρχικά πίστεψε πως είχε υποστεί μόνο μια επιφανειακή εκδορά. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, αφού επέστρεψε στο πλοίο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.Σύμφωνα με τον σύντροφό της, Μπλέικ Φορντ, το οίδημα αυξήθηκε δραματικά και ο πόνος έγινε τόσο έντονος, ώστε η Λίντσεϊ χρειάστηκε αναπηρικό αμαξίδιο ακόμη και για να επιστρέψει στην καμπίνα τους.Οι γιατροί του πλοίου τη μετέφεραν αμέσως στο ιατρικό κέντρο, όπου κατέβαλαν προσπάθειες επί 26 ώρες για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Παρά τις προσπάθειές τους, κρίθηκε ότι οι τραυματισμοί ήταν πολύ σοβαροί για να αντιμετωπιστούν εν πλω.Όπως περιέγραψε ο σύντροφός της, η κατάσταση ήταν τόσο κρίσιμη, ώστε το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε συνεχώς να την κρατήσει ξύπνια, καθώς η ισχυρή φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου προκαλούσε επεισόδια κατά τα οποία σταματούσε να αναπνέει όταν αποκοιμιόταν.Το ζευγάρι αποβιβάστηκε στο λιμάνι της Κόστα Μάγια, στο Μεξικό, και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στη συνέχεια, ιδιωτικό ιατρικό αεροσκάφος μετέφερε τη Λίντσεϊ στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και επείγουσα χειρουργική επέμβαση.



Σύμφωνα με τη μητέρα της, οι γιατροί αφαίρεσαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης αιμάτωμα μεγέθους μπάλας του μπέιζμπολ.



Την επομένη της επέμβασης, το ζευγάρι ξεκίνησε ένα πολύωρο, περίπου 18 ωρών, οδικό ταξίδι για να επιστρέψει στη γενέτειρά του, την πόλη Μπόσιερ της Λουιζιάνα.



Νέα εισαγωγή στο νοσοκομείο και υψηλό κόστος Λίγο μετά την επιστροφή τους στο σπίτι, η 28χρονη χρειάστηκε να εισαχθεί εκ νέου στα επείγοντα περιστατικά, καθώς η κατάστασή της εξακολουθούσε να απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση.



Ο σύντροφός της ανέφερε ότι οι γιατροί που την ανέλαβαν στις Ηνωμένες Πολιτείες εξεπλάγησαν που είχε λάβει εξιτήριο τόσο σύντομα από το προηγούμενο νοσοκομείο, ενώ σημείωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί μόνιμη βλάβη.



Παράλληλα, το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με ιδιαίτερα υψηλά ιατρικά έξοδα. Μόνο η αεροδιακομιδή κόστισε περίπου 50.000 δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το ιατρικό κέντρο του κρουαζιερόπλοιου ανήλθαν σε περίπου 3.500 δολάρια. Σε αυτά προστίθενται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, η απώλεια εισοδήματος και το συνολικό κόστος της περιπέτειας.



Η ίδια η Λίντσεϊ, μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε όσους της συμπαραστάθηκαν με μηνύματα, προσευχές και δωρεές, τονίζοντας πως η αποκατάστασή της θα είναι μακρά και δύσκολη, αλλά δηλώνει αισιόδοξη χάρη στη στήριξη που έχει δεχθεί.