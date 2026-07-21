Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις
ΚΟΣΜΟΣ
Κρεμλίνο Επιθέσεις με drones Ουκρανία Διαδικτυακές πωλήσεις εταιρεία Ρωσία Ντμίτρι Πεσκόφ

Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή απώλειες είχαν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις», είπε ο Πεσκόφ

Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις
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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι επιχειρήσεις υπέστησαν συνέπειες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε αποθήκες που ανήκουν στην μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων της Ρωσίας Wildberries.

Τα ουκρανικά drones έπληξαν δύο μεγάλα κέντρα διανομής στις πόλεις Κατόφσκ και Ελεκτροστάλ το Σάββατο, προκαλώντας πυρκαγιές και διακόπτοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας Wildberries, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 20 εκατομμύρια παραγγελίες ημερησίως.

Ερωτηθείς για τις επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή απώλειες είχαν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».



Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας ότι η Wildberries διαχειρίζεται στρατιωτικές προμήθειες που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
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