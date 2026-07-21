Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις
Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στις αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων Wildberries έπληξαν τις επιχειρήσεις
«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή απώλειες είχαν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις», είπε ο Πεσκόφ
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι επιχειρήσεις υπέστησαν συνέπειες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε αποθήκες που ανήκουν στην μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων της Ρωσίας Wildberries.
Τα ουκρανικά drones έπληξαν δύο μεγάλα κέντρα διανομής στις πόλεις Κατόφσκ και Ελεκτροστάλ το Σάββατο, προκαλώντας πυρκαγιές και διακόπτοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας Wildberries, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 20 εκατομμύρια παραγγελίες ημερησίως.
Ερωτηθείς για τις επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή απώλειες είχαν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας ότι η Wildberries διαχειρίζεται στρατιωτικές προμήθειες που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
Τα ουκρανικά drones έπληξαν δύο μεγάλα κέντρα διανομής στις πόλεις Κατόφσκ και Ελεκτροστάλ το Σάββατο, προκαλώντας πυρκαγιές και διακόπτοντας τις δραστηριότητες της εταιρείας Wildberries, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 20 εκατομμύρια παραγγελίες ημερησίως.
Ερωτηθείς για τις επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους: «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, επειδή απώλειες είχαν τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις».
Ukrainian UAVs hit the largest order-processing hub of Wildberries, Russia's biggest e-commerce retailer, in the Moscow region. pic.twitter.com/hJVhNEOcMt— Clash Report (@clashreport) July 18, 2026
Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας ότι η Wildberries διαχειρίζεται στρατιωτικές προμήθειες που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα